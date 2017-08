Coupe Nissan Micra: Kevin King a de la compagnie

Meneur du classement de la Coupe Nissan Micra avant ce weekend

Kevin King de Trois-Rivières aura fort à faire s’il veut défendre sa position avec efficacité au Grand Prix de Trois-Rivières.

Album photos Flagworld

Olivier Bédard a dominé les deux séances de qualifications vendredi, il partira donc au début de la grille de départ pour les deux épreuves du week-end.

Xavier Coupal, Stephan Rzadzinski et Valérie Limoges font aussi partie des prétendants pour la victoire. De son côté, King a qualifié sa Micra respectivement en sixième et septième position en vue des finales.

Le Championnat de la Coupe Nissan Micra garantit un spectacle relevé et cette série ne déçoit pas depuis qu’elle a vu le jour grâce au promoteur trifluvien Jacques Deshaies.

C’est que toutes les voitures sont égales en début de course, ce qui permet ainsi de juger de la qualité du pilotage de chacun. La première course de cette série aura lieu à 10 h 45 samedi et la deuxième le lendemain, à 11 h 15.

La pluie et le NASCAR

Les conditions météorologiques ne laissent rien présager de bon en vue de la journée de samedi. Si les séries peuvent courir sous la pluie, la situation est plus délicate pour les pilotes de la série NASCAR Pinty’s.

Si Dame Nature devait gronder, les essais et les qualifications pourraient être annulés. Le classement de la série déciderait alors de la grille de départ en vue de la course de dimanche. Toutefois, si les stock-car sont en mesure de profiter d’une éclaircie pour effectuer des essais, le meilleur temps de chaque pilote lors de cette séance serait retenu pour former la grille de départ.

Quant à la course, sauf en cas de déluge, il faut s’attendre à ce que la vingtaine de coureurs de la série soient en action dimanche, peu importe la météo. Il faut remonter à 2011 pour voir les voitures NASCAR chaussées de pneus de pluie à Trois-Rivières.

La malchance s’abat sur les Porsche

Une quinzaine de voitures de la catégorie Porsche GT3 Cup ont participé à deux séances d’essais vendredi en vue de leurs deux manches.

Il s’agit d’une augmentation de quatre bolides par rapport à l’année dernière, mais ce chiffre aurait pu être encore plus important si ça n’avait pas été d’un important accident qui s’est déroulé le 30 juin dernier à Watkins Glen.

Une dizaine de voitures ont été impliquées dans un gigantesque carambolage dans une portion à haute vitesse du circuit de l’État de New York. Certains pilotes ont donc dû déclarer forfait en vue du GP3R, dont le Québécois Étienne Borgeat, blessé lors de l’accident.

HORAIRE DES COURSES – SAMEDI 12 AOÛT

8 H OUVERTURE DU SITE

8 H 30 QUALIFICATIONS PORSCHE ULTRA 94 GT3 CHALLENGE

9 H QUALIFICATIONS IMSA PROTOTYPE CHALLENGE

9 H 45 COURSE CTCC

10 H 45 COURSE COUPE NISSAN MICRA

12 H 30 ESSAIS NASCAR PINTY’S

13 H 55 COURSE FORMULA TOUR 1600

14 H 55 COUPE PORSCHE ULTRA 94 GT3 CHALLENGE

16 H 20 COURSE CTCC

17 H 15 QUALIFICATIONS NASCAR PINTY’S

DIMANCHE 13 AOÛT

8 H OUVERTURE DU SITE

8 H 45 COURSE IMSA PROTOTYPE CHALLENGE

10 H COURSE PORSCHE ULTRA 94 GT3 CHALLENGE

11 H 15 COUPE NISSAN MICRA

12 H 15 PRÉSENTATION DES PILOTES

12 H 45 PISTE OUVERTE AUX FANS

14 H 20 COURSE NASCAR PINTY’S

16 H 15 COURSE IMSA PROTOTYPE CHALLENGE

source: Louis-Simon Gauthier, Nicolas Ducharme – Le Nouvelliste