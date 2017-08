Brad Keselowski en pole à domicileBrad Keselowski en pole à domicile

La Team Penske a frappé fort

Né à Rochester Hills au Michigan, Brad Keselowski évolue à domicile à l’occasion de l’épreuve des Monster Energy NASCAR Cup Series disputée sur le Michigan International Speedway. Le pilote de la Team Penske a signé la pole position.



La Team Penske a frappé fort lors des qualifications disputées sur le Michigan International Speedway avec un doublé, puisque Brad Keselowski et Joey Logano se partageront la première ligne de la grille de départ. Alors que l’on imaginait aisément les pilotes Ford en difficulté sur cette piste du fait des récentes performances de la marque à l’ovale bleu lorsque la puissance est prépondérante, il n’en est rien, puisque Kevin Harvick signe le troisième temps et confirme les bonnes performances de Ford.

Brad Keselowski a signé un temps de 35,451 secondes à 203,097 mph de moyenne lors de l’ultime partie des qualifications pour s’attribuer la pole position, six millièmes de seconde devant son coéquipier.

Matt Kenseth partira de l’extérieur de la deuxième ligne alors que Chase Eliott et Kyle Busch seront en troisième ligne. Le pilote de la Joe Gibbs Racing a échoué dans sa quête de devenir le premier pilote depuis Ryan Newman en 2004 à décrocher quatre poles position de suite dans la première division de la NASCAR.

Jamie McMurray, le rookie Erik Jones, , Kyle Larson et Denny Hamlin complètent le top-10 de cette séance qualificative.

Grille de départ

Par Geoffroy LETTIER

http://www.us-racing.com/