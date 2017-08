F1 – Red Bull a perdu deux mois de développement

Christian Horner explique le début de saison poussif de Red Bull Racing par des problèmes de corrélation avec la soufflerie.

Il a fallu attendre le Grand Prix d’Espagne pour voir le premier podium de Red Bull grâce à la 3e place de Daniel Ricciardo. Ce manque de performance en début de saison s’explique par un problème de corrélation entre la soufflerie et la piste.

« Je pense qu’au début de la saison, nous sommes rentrés sur la pointe des pieds, puisque nous outils n’étaient pas en accord avec ce que nous voyions en piste, commente le Team Principal de RBR Christian Horner.

« Je pense surtout que notre soufflerie nous emmenait dans la mauvaise direction. La taille du modèle et la taille des pneus, dans la soufflerie que nous avons, nous ont donné des résultats farfelus. Avant elle nous donnait des données très précises et fidèles, mais d’un coup, on a eu des divergences entre la soufflerie et la piste. »

Ces problèmes ont empêché le développement de la RB13 pendant des semaines, Red Bull accusant toujours un certain retard de performance sur Mercedes et Ferrari. Il y a encore aujourd’hui un écart de 134 points entre l’écurie autrichienne en 3e position du classement constructeur et Ferrari, dauphin actuel du championnat.

« Ça nous a couté entre deux mois et deux mois et demi. Après, c’est plus facile de travailler et de recouper les informations sur la piste, mais ce n’est pas comme si les autres équipes ne faisaient rien non plus. »

« C’est à Melbourne qu’on a vraiment identifié le problème. Il nous fallait régler le problème et développer la voiture par rapport aux résultats qu’on obtenait. C’est à Barcelone qu’on a vu une vraie progression. Depuis, on s’améliore à chaque Grand Prix, on améliore vraiment la voiture. Je pense qu’on a fait de gros progrès pendant la première partie de l’année. Nous avons perdu pas mal de terrain mais nous espérons être plus compétitifs pour la deuxième partie de saison. »

Nina Rochette

http://www.autohebdo.fr/