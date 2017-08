Bilan mi-saison : Objectif atteint

Déjà venu le temps de la mi-saison pour l’équipe AyotteAuto.ca

Jusqu’à présent, l’objectif du Top-10 établi en début de saison par le pilote Maxime Gauvreau, tient la route.

En effet, c’est au 9e rang au championnat des pilotes NASCAR Sportsman Lucas Oil, que le pilote de la voiture #7 Bumper to Bumper, Lacroix tuning, Total, Carrossier Pro Color Beloeil, s’est présenté samedi dernier pour la 7e épreuve de la présente saison.

Ne laissant jamais rien au hasard, le propriétaire de l’équipe AyotteAuto.ca, Benoit Lemieux-Ayotte, organisa dans la semaine précédente la 7e épreuve, une séance d’essai privé pour le pilote de la voiture #7.

Séance qui connut du succès, alors qu’on en profita pour améliorer la voiture et peaufiner certains réglages. Toutefois, la température de la soirée de course étant plus froide que celle de la journée de la séance d’essai privé, les réglages durent être modifiées afin de permettre à Maxime de rivaliser avec les autres voitures en piste.

S’élançant de la 3e position dans la finale de la soirée, le comportement de la voiture #7 Bumper to Bumper, Lacroix tuning, Total, Carrossier Pro Color Beloeil se dégradait rapidement.

Beaucoup de travail pour le pilote Maxime Gauvreau, alors que la voiture est difficilement manœuvrable dans les virages. 3 neutralisations de course viennent donner encore plus de fil à retordre à notre pilote. Certains pilotes vont préférer une neutralisation pour conserver leur place dans le peloton, mais dans ce cas-ci, ce fut un tout autre cas.

En effet, lors des 3 neutralisations, Maxime se voyait confier la ligne extérieure sur les re-départs. Perdant quelques positions en ayant une voiture plus performante que la majorité de ses adversaires, c’est en 8e position que Maxime Gauvreau termine la course et à ce même échelon qu’il conserve sa place au championnat.

Prenant tous les moyens pour réussir, la voiture sera passe au peigne fin dans nos ateliers pour une révision complète et pour tenter d’améliorer le comportement de la voiture sur les longs relais.

Prochain rendez-vous pour Maxime Gauvreau et la voiture #7 Bumper to Bumper, Lacroix tuning, Total, Carrossier Pro Color Beloeil, samedi le 19 août à l’Autodrome St-Eustache.

Source : Service de presse Ayotte Auto.ca