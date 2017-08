Top 10 malgré deux accrochages

Pour Raphaël Lessard à Kalamazoo ce soir

Semaine occupée pour Raphaël Lessard, pilote de développement Toyota (TRD), qui termine sa deuxième course de la semaine en 9e position au Kalamazoo Speedway.

C’est lors du Kalamazoo Klash 125, une course de 125 tours, que Raphaël Lessard s’est frotté à l’un des meilleurs de la course sur ovale : Kyle Busch. Celui-ci s’élançait de la 6e position tandis que Raphaël partait de la 20e place due à des changements sur la voiture qui l’ont pénalisé quand à sa position sur la grille de départ.

Kyle Busch a également connu des ennuis en piste, alors que Raphaël et lui se battaient pour la 7e position, un compétiteur est venu provoquer une sortie de piste pour Busch, résultant en une 13e place pour celui-ci.

Le pilote de la Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBL Audio préparée par David Gilliland Racing a connu un excellent départ en passant de la 20e position au pied du Top 10 en 27 tours seulement.

« La voiture était excellente, » raconte Raphaël, « je dépassais beaucoup de pilotes en me frayant un chemin vers le peloton des meneurs, et je ménageais mes pneus tout en poussant fort. »

C’est lors d’une relance que Raphaël a eu un contact alors qu’un compétiteur essayait de le bloquer. L’alignement de sa voiture était alors compromis, empêchant le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce d’aller à son plein potentiel. Puis, vers la fin de la course, une autre malchance est venue enlever les chances de Lessard d’accéder au Top 5.

« À la fin de la course, je réussissais à suivre les autres pilotes, nous roulions 7e quand on a frappé du trafic. L’un des retardataires m’est monté dessus, et en freinant je l’ai accroché, provoquant une sortie de piste de sa part, et un devant de voiture en moins pour moi! L’aérodynamisme de la voiture n’était plus optimal. »

Par contre, avant ces quelques malchances, Raphaël se sentait capable de remporter la course. « Je veux remercier mes équipiers qui ont travaillé fort entre la qualification et la course pour changer les réglages de ma voiture. On a eu des malchances avec les autres pilotes, mais je suis certain qu’on aurait pu être aux avant-postes avec la voiture qu’on avait. » de dire Lessard.

La prochaine course de Raphaël Lessard se déroulera samedi le 12 août prochain au Flat Rock Speedway, au Michigan, dans le cadre d’une course de la série CRA.

source: Paul Vaillancourt III