L’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare de retour à domicile

Pour la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières en Série NASCAR Pinty’s

Ex æquo avec la quatrième place au classement des pilotes, le Grand Prix de Trois-Rivières n’est pas une question de points pour Louis-Philippe Dumoulin, il veut gagner.

Sur le podium à deux reprises à ce jour, l’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare est des plus motivées pour performer sur ce quatrième circuit routier de la série NASCAR Pinty’s. C’est ici chez lui, qu’il a laissé ses traces le plus souvent au fil des décennies.

Pour Louis-Philippe Dumoulin, rien n’est acquis et c’est avec la même passion et ardeur qu’il souhaite offrir un spectacle digne de tous les partenaires, famille, amis, fans présents pour l’encourager.

« Tous les ans nous rencontrons des gens qui sont fiers de se présenter au Grand Prix, c’est chaleureux, c’est Trois-Rivières, nous sommes privilégiés de pouvoir vivre cela chez nous. » « C’est la dernière ligne droite de la saison et c’est l’attaque ! » mentionne avec assurance celui qui a remporté l’épreuve en 2014.

« Nous sommes là pour remporter la victoire. L’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare a peaufiné les réglages et nous sommes sur la bonne voie. Nous nous battrons jusqu’à la fin pour la position au championnat.

Nous ne lâcherons pas.

Performer fait partie de nos objectifs quotidiens et gagner notre Grand Prix c’est toujours un moment exceptionnel. Devant nos partenaires et tous les supporteurs, le timing serait parfait pour la victoire. Le tout mis ensemble, c’est très motivant et c’est un défi que nous voulons relever. »

Actions, implications, renouveau et avec toujours autant de passion.

Félicitations à Dominic Fugère et à l’ensemble des leaders/équipes à travers le temps qui, d’année en année, ont cru au potentiel de l’événement, l’ont fait grandir, évoluer et propulser vers la notoriété qu’il connait aujourd’hui. Que souhaiter de plus que la pérennité pour encore plusieurs décennies à venir…

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, la 48e édition de cet événement international a tout prévu pour ravir de passion et de plaisir les petits comme les grands. Nous vous attendons!

BLIZT de défoulement contre le cancer…coursez avec nous ! Trois-Rivières nous attend…

Gageons que les coffres des bolides des frères Dumoulin ne seront pas suffisants pour accueillir toutes les signatures… Relèverez-vous le défi avec nous ?Nous poursuivons le Grand défoulement avec la Fondation québécoise du cancer. Dès vendredi, les bénévoles seront présents au paddock de Dumoulin Compétition pour recueillir vos dons.

« Les 50 Tours Can-Am » sera télédiffusé en direct sur RDS dimanche le 13 août

• Horaire du week-end ci-dessous et au http://hometracks.nascar.com/racedayschedule/nps-trois-rivieres-81317-schedule

• Rediffusion de la course sur les ondes de TSN le 19 août à midi.

source: Dumoulin Compétition