Kevin Lacroix tentera un tour du chapeau au GP3R

Lacroix et l’équipe Bumper To Bumper se préparent au Grand Prix de Trois-Rivières dans la série NASCAR Pinty’s

Un événement d’envergure qui réunit les passionnés de course automobile québécois qui prend place ces 12 et 13 août prochains.

Cette année, Kevin Lacroix tentera un tour du chapeau en réalisant une troisième victoire de suite sur le tracé urbain de 1.53 mille du Grand Prix de Trois-Rivières. Kevin avait remporté les honneurs en 2015 lorsqu’il était encore une recrue dans la série.

C’était lors d’une finale spectaculaire qu’il avait terminé à quelques millièmes de seconde d’Andrew Ranger. En 2016, il renouait également avec la victoire lors d’une course enflammée.

« Je détiens le record de piste au Grand Prix de Trois-Rivières, et avec mes deux dernières victoires sur ce circuit, je suis pas mal confiant. Nous aurons une excellente voiture pour la course, une victoire au GP3R viendrait me donner une note parfaite jusqu’à présent sur circuits routiers. »

En effet, Kevin Lacroix reste imbattu avec trois victoires sur les trois tracés routiers visités par la série NASCAR Pinty’s cette année. Par contre, la campagne de Lacroix dans l’Ouest Canadien s’est montrée difficile, il a d’ailleurs perdu la première place au championnat au profit d’Alex Labbé qui le devance de 10 points.

« Je pense que nous pouvons encore gagner le championnat de NASCAR Pinty’s » affirme le pilote de la voiture #74 Bumper To Bumper/ Total/ Go Fast / PFC Brakes/ Gates Corporation.

Ce week-end est certainement l’un des plus importants de l’année pour l’équipe Bumper To Bumper alors que plus de 200 supporteurs de Kevin Lacroix se dirigeront vers le Grand Prix de Trois-Rivières dimanche. En effet, les tous les partenaires de Kevin pour la saison 2017 seront sur le site pour assister à la course.

Les 50 Tours CanAm seront présentés en direct sur les ondes de RDS 2 à compter de 14h00 , et sur TSN le samedi 19 août à midi. Le départ de la course sera donné à 14h20, mais avant les amateurs de NASCAR Pinty’s pourront défiler sur la piste pour une séance d’autographes à 12h30.

Kevin tient à remercier ses commanditaires Bumper To Bumper, Total, Go Fast, PFC Brakes et Gates Corporation, un partenariat entre compagnies engagées qui reflète excellence, ambition et victoire. « Je suis très heureux de recevoir tous mes partenaires lors du Grand Prix de Trois-Rivières cette fin de semaine. »

Résultats 2017

Circuits Résultats

Canadian Tire Motorsport Park 1er

Delaware Speedway 5ème

Autodrome Chaudière 6ème

Circuit ICAR 1er

Toronto Indy 1er

Wyant Group Raceway 8ème

Wyant Group Raceway 4ème

Edmonton International Speedway 9ème

source: Service Presse