Jean-François Dumoulin en piste chez-lui 

Au Grand Prix de TRois-Rivières en série NASCAR Pinty’s

Pour Jean-François Dumoulin, le mythique circuit du Grand Prix de Trois-Rivières est LE rendez-vous annuel.

Aux commandes de la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA, pour la 23e année consécutive, c’est toujours avec le même engouement que le Trifluvien prendra le départ de l’épreuve Reine du week-end, ce dimanche 13 août à 14h18.

« Nous sommes impatients d’être en piste au Grand Prix de Trois-Rivières. Depuis le début de la saison, la voiture de circuit routier se comporte bien et nous avons obtenu des résultats intéressants sur ce type de tracé.

L’équipe #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA est confiante pour l’épreuve à Trois-Rivières, la compétition sera relevée et nous sommes là pour performer, » mentionne Jean-François Dumoulin. De la Formule Atlantique à la NASCAR

A travers les séries et les pistes parcourues par les frères Dumoulin en Amérique du Nord, le Grand Prix de Trois-Rivières est l’événement qui est le plus teinté de souvenirs.

Premiers tours de piste, apprentissage et succès, ce circuit est témoin de l’évolution de cette passion chez les Dumoulin. Jean-François Dumoulin est un pilote reconnu tant en piste que dans son métier d’instructeur de pilotage. « Courir dans les rues de Trois-Rivières, c’est un retour aux sources. Au cours des éditions, j’ai eu l’opportunité d’y participer en Formule Ford et en Formule Atlantique qui étaient des séries très compétitives, comme American Le Mans, Grand-Am.

Je suis fier de faire partie de la série NASCAR Pinty’s et de représenter Spectra Premium ainsi que tous les partenaires provenant, entre autres de la région de la Mauricie et qui, depuis 23 ans, sont à nos côtés. C’est pour eux que je cours avec fierté dans notre ville natale », mentionne le pilote de la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA.

Actions, implications, renouveau et avec toujours autant de passion. Félicitations à Dominic Fugère et à l’ensemble des leaders/équipes à travers le temps qui, d’année en année, ont cru au potentiel de l’événement, l’ont fait grandir, évoluer et propulser vers la notoriété qu’il connait aujourd’hui.

Que souhaiter de plus que la pérennité pour encore plusieurs décennies à venir… C’est un rendez-vous à ne pas manquer, la 48e édition de cet événement international a tout prévu pour ravir de passion et de plaisir les petits comme les grands. Nous vous attendons!

BLIZT de défoulement contre le cancer…coursez avec nous !

Trois-Rivières nous attend…gageons que les coffres des bolides des frères Dumoulin ne seront pas suffisants pour accueillir toutes les signatures… Relèverez-vous le défi avec nous ?

Nous poursuivons le Grand défoulement avec la Fondation québécoise du cancer. Dès vendredi, les bénévoles seront présents au paddock de Dumoulin Compétition pour recueillir vos dons.

« Les 50 Tours Can-Am » sera télédiffusé en direct sur RDS dimanche le 13 août

• Horaire du week-end au http://hometracks.nascar.com/racedayschedule/nps-trois-rivieres-81317-schedule

• Rediffusion de la course sur les ondes de TSN le 19 août à midi.

source: Dumoulin Compétition