Didier Schraenen et l’équipe ÉNERGIE Dodge STCH RDS

De retour au Grand Prix de Trois-Rivières ce weekend

Cela fait cinquante ans cette année qu’on coure dans les rues de Trois-Rivières et Didier Schraenen a participé à plus de la moitié des GP3R.

C’est qu’en 1990 qu’il a goûté au circuit trifluvien pour la première fois. L’année suivante il y signait son premier de 16 podiums, dont le dernier l’an passé, au Formula Tour 1600 Groupe STCH présenté par ToyoTires.

«C’est l’extraordinaire statisticien du GP3R, monsieur Gerry Rochon, qui m’a rappelé cette statistique me précisant que j’avais maintenant 6 troisièmes, 7 deuxièmes et trois victoires sur le circuit urbain de Trois-Rivières. Il m’a aussi confirmé que j’occupais le troisième rang pour le plus grand nombre de podiums de l’histoire de cette Classique derrière Marc-Antoine Camirand avec 19 et Jocelyn Hébert avec 20.

Didier au Grand Prix de Trois-Rivières 2016

Courir au GP3R a une grande signification pour moi car j’étais là, en bordure de piste, quand Gilles-Villeneuve a gagné ici en 1976.

Je suis optimiste pour cette année car nous étions vraiment dans le coup à Mont Tremblant il y a quelques semaines alors que nous avons terminé quatrième à 72 centièmes de seconde du gagnant. Je sais que ce ne sera pas facile car les jeunes recrues sont très rapides tout comme mon ami et vétéran pilote, Michel Bonnet, qui a signé plusieurs victoires ici et qui détient le record du tour en course F1600 alors que j’ai signé celui en qualification».

Konrad Czaczyk qui mène le championnat découvrira le tracé bordé de murs de béton où la moindre erreur a des conséquences graves. Même chose pour Jacob Astren troisième au classement et Guillaume Archambault quatrième du général et meneur de la classe Pro-Am.

Deuxième au championnat, Roman De Angelis avec 8 petits points de retard connaîtra un week-end occupé puisqu’en plus du Formula Tour 1600 présenté par ToyoTires, il roulera en Coupe Porsche. Seulement 13 points séparent les troisièmes, quatrièmes et cinquièmes places de Astren, Archambault et Didier Schraenen dans la course au titre.

Trois épreuves se tiendront au Grand Prix de Trois-Rivières. Les deux premières seront courues en fin d’après-midi vendredi à 15h10 et en début de soirée à 19h00 alors que ce sera journée portes-ouvertes au GP3R. Tout le monde sera admis gratuitement au circuit dès 11h00 vendredi matin et les gradins seront ouverts également au public.

Didier Schraenen compte sur l’appui de la radio ÉNERGIE et ses dix stations à travers la province, des concessionnaires Chrysler Dodge Jeep et Ram du Québec, du Groupe STCH spécialisé dans le transport et la logistique, de RDS, le Réseau des Sports ainsi que Ideal Protein, Les Camions Granby, Groupe Richer, Lettram Design Plus, Motul Lubrispec, Perry Performance et Compétition, Transports Guy Mahoney, SH Karting, Fix Auto St-Hyacinthe, Dynatech, MÉCAR, CMV Monoplaces et les vêtements MSI.

source: PR Didier Schraenen