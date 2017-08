Raphaël Lessard se frotte à des gros noms ce soir

Lors du Kalamazoo Klash 125

C’est une grosse semaine pour Raphaël Lessard avec 3 courses en sept jours.

C’est à Kalamazoo, Michigan, qu’il se retrouve ce soir, mercredi, pour sa deuxième course de la semaine, le Kalamazoo Klash 125 de la Super Série ARCA/CRA, présentée par West Michigan Toyota Dealers.

En plus de la course de dimanche à Winchester, IN, il y a à peine deux jours, la semaine se complètera avec une troisième course samedi au Flat Rock Speedway, au Michigan encore une fois.

Le Kalamazoo Klash 125 revêt un intérêt particulier par la présence du pilote de la série NASCAR, Kyle Busch. Busch a remporté le Kalamazoo Klash 125 en 2014. Fred Campbell, le vainqueur de la première édition de cette course en 2002 et gagnant de l’édition 2016, sera également sur place pour défendre son titre. Lessard, qui performe toujours bien lorsque l’enjeu est grand, renouera avec ses collègues de David Gilliland Racing, suite à sa course ARCA de dimanche dernier.

La course de 125 tours sera diffusée en direct sur Speed51.com (option payante). Vous pouvez également suivre à peu de frais et en temps réel les performances sur piste de Raphaël sur le Race-Monitor.com.

Qui : Raphaël Lessard et la Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBL Audio de l’équipe de course David Gilliland Racing

Quoi : Kalamazoo Klash 125, une course de 125 tours de la Super Série ARCA/CRA

Quand : Qualifications : mercredi, 9 août à 16 h 00 HAE (horaire de la soirée)

Course : mercredi , 9 août à 19 h 00 HAE

Où : Kalamazoo Speedway, Kalamazoo, Michigan

source: Paul Vaillancourt III