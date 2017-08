Grand Prix de Trois-Rivières ce week-end

40e anniversaire : la Wolf de Gilles Villeneuve sur place!

Le musée Gilles-Villeneuve soulignera de façon particulière le 40e anniversaire de la toute dernière participation de Gilles Villeneuve au Grand Prix de Trois-Rivières.

Les amateurs de course qui se rendront sur le site du Grand Prix cette fin de semaine pourront admirer la voiture de la série Can-Am de l’écurie Wolf Racing pilotée par Gilles Villeneuve sur le circuit trifluvien en 1977.

Gilles Villeneuve fait bien sûr partie de l’histoire du Grand Prix de Trois-Rivières. En 1973, à sa première présence, le pilote de Berthierville s’illustre en remportant la course de Formule Ford 1600.

Puis, en 1976, il éblouit la foule remportant la victoire en Formule Atlantique. Parmi ses rivaux, des pilotes de Formule 1 invités par le Grand Prix. En 1977, il y a 40 ans, Gilles Villeneuve roule à Trois-Rivières pour la dernière fois, en série Atlantique, puis en Can-Am, en route vers la F1.

Derrière le volant de cette Wolf Dallara, le pilote de Berthierville était rapide. Malheureusement, plusieurs problèmes mécaniques ont ruiné ses courses. Son meilleur résultat, pole position et troisième place au circuit Road America, au Wisconsin.

Lors de sa participation au Grand Prix de Trois-Rivières, Gilles, troisième sur la grille de départ, doit abandonner en cours d’épreuve. Aujourd’hui propriété d’un collectionneur Néo-Zélandais, l’imposante voiture de course couleur foncée a donc eu Gilles Villeneuve pour pilote à quatre reprises (Watkins Glen, dans l’état de New-York, Road America, Mosport, en Ontario, et Trois-Rivières), il y a de ça quatre décennies. Déjà!

L’équipe du musée Gilles-Villeneuve est heureuse d’exposer à l’occasion du Grand Prix de Trois-Rivières 2017 cette Can-Am de l’écurie Wolf Racing pilotée par Gilles Villeneuve. Une voiture historique en lien avec un Grand Prix historique. Remerciements à l’organisation du Grand Prix de Trois-Rivières cette invitation.

La Wolf Can-Am du pilote de Berthierville pourra être admirée sous la tente du musée Gilles-Villeneuve. Il sera aussi possible de contribuer à la levée de fonds 2017 du musée en vous procurant des billets pour le tirage d’un forfait VIP Nascar d’une valeur de 4500$ offert par l’école de course Jean-Paul Cabana et VitrExpert Lanaudière.

Ce week-end, n’hésitez pas. Rendez-vous au Grand Prix de Trois-Rivières. Rendez-vous avec l’histoire au kiosque du musée Gilles-Villeneuve.

Source : Musée Gilles-Villeneuve