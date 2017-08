La Hyundai i30 N exposée au Nürburgring

​A l’occasion de la 5e manche du TCR Allemagne au Nürburgring (Allemagne), Hyundai exposait son i30 N TCR

La version de développement de la Hyundai i30 N TCR était exposée ce week-end sur le circuit du Nürburgring en marge d’une manche de l’ADAC TCR Allemagne.

La voiture arborait une nouvelle carrosserie validée par les derniers essais effectués au Slovakiaring.

De plus, la i30 N TCR portait, pour la première fois, les nouvelles couleurs du constructeur coréen avec un bleu ciel prédominant sur des lignes rouges et un bleu Hyundai plus foncé.

« Ce week-end représente une nouvelle étape pour le projet i30 N TCR, commente Andrea Adamo à la tête du département client de Hyundai. Cette voiture a été spécialement conçue pour être vendue et pour courir avec des clients, il est donc crucial qu’elle soit visible lors d’un important évènement TCR pour notre première sur un circuit. »

Le constructeur coréen ne cache pas ses ambitions de s’aligner dès 2018 dans le championnat ADAC TCR avec une équipe cliente. Le championnat Allemand se dispute en marge de l’ADAC GT Masters et rassemble près de 40 pilotes sur la grille.

source: Autohebdo.fr – Nina Rochette (photo © Hyundai Motorsport)