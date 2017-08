Steve Aubin-Brown honoré, Steve Côté vainqueur.

Minute de silence avant l’épreuve principale

C’est devant un important contingent des familles Aubin et Brown, que cette soirée hommage au regretté Steve c’est déroulé, même « Dame Nature » aura, à sa façon, participé en ceinturant littéralement tout le circuit d’un superbe arc-en-ciel. Paroles de notre présentateur maison nous rappelant sa trop courte présence parmi nous, minute de silence avant l’épreuve principale des « Sportsman », de même que son parrain, Stéphane Aubin, arborant sur le capot de sa Chevrolet #26, le souvenir de son filleul, bref, rien n’aura été négligé afin de souligner son départ… « God Speed » à toi, Steve Aubin-Brown.

Série Nascar Sportsman Lucas Oil:

D’un Steve à l’autre, Côté celui-là, nous aura quant à lui, servi le scénario auquel il nous a habitués depuis le début de la présente campagne lors de la finale de 50 tours présentés en fin de soirée. Prenant le départ de peu importe ou sur la grille de départ (7iem ce coup-ci), le pilote de l’Ile-Bizard coupe en rondelle les compétiteurs devant lui. C’est au 19em passage, suite à un drapeau jaune, que le meneur de tous les championnats « Sportsman Nascar » au Québec aura ravi la position de tête à Patrick boucher #96. Quatre autres ralentissements n’y feront rien, et le pilote de la Toyota #1 récoltera son 6em gains en 7 départs sur le tracé de l’ASE cette saison. Martin Fauteux #10, ne surprend plus personne avec une autre présence sur le podium, alors que le champion en titre, Jean-François Bouvrette #38 récolte une précieuse troisième place sur le podium. Jo Mayer #18, ainsi que Patrick Boucher #96 complètent quant à eux le « Top-5 ». Boucher, Mayer et Côté l’avaient aussi au préalable, emporté lors de leurs vagues respectives de qualifications.

Série Nascar Légende Modifiée / Thérien Performance:

Plus de 20 de ces populaires petits bolides s’affrontaient lors d’une finale de 30 passages, et après maintenant huit saisons en série Légende Modifiée, Sébastien Lapolice #11 aura finalement signé une première victoire en carrière. Le pilote de Ste-Sophie aura fait les choses en grand, réalisant une soirée sans fautes, victoire en qualifications, pôle position et plus haute marche du podium l’auront récompensé de son acharnement au fil de ces longues années de travail. Au final, ce fut Mick Fong #23, ainsi que Jessy Lambert #64, qui l’auront accompagné sur le podium au terme d’une épreuve beaucoup… Beaucoup trop entrecoupé de drapeaux jaunes et de tours courus sous ces derniers. Tommy Bourret #5, ainsi que Stépane Caron #99 complètent le « Top-5 », alors que ces mêmes Fong #23, et Caron #99, l’avaient remporté lors des deux autres qualifications.

Série Nascar Sport-Compacte MRQ / présenté par ZSB Distribution:

Une autre première pour un pilote, cette fois-ci en division 3 de nos séries Nascar, alors que le jeune Cédrick Fauteux #52, à sa deuxième saison complète en Sport-Compacte, domine la quinzaine de pilotes qui l’accompagnaient lors de cette finale de 30 tours, et savoure ainsi un premier gain en finale. Le pilote de Mascouche aura habilement résisté aux attaques des deux « Top Runners » de la série, Robin Harrisson #3, et Yannick Miron #90, qui auront tour à tour tenté de le pousser à la faute sans succès, et qui au final se seront résignés à l’accompagner sur le podium. Jessy Lee Desravines #31, et Jean-Philippe Laberge #24, complète le « Top-5 ». Miron #90, ainsi que Karol Thibodeau #49, l’avaient emporté plus tôt lors des préliminaires.

Série Challenge-4 / Perry Performance:

Keven « The Snake » Huet #05 poursuit sur sa lancée de victoires amorcée en début de saison. Parti troisième d’un décevant plateau de moins de dix participants, le pilote de Ste-Sophie n’aura mis que 8 tours avant de s’emparer de la position de tête et filer vers un septième gain consécutif en 2017. À la conclusion des 25 tours que comptait leur finale, et après les inspections d’usage, c’est finalement Frédécick Piché #15, ainsi que Jeffrey Laporte #00, qui l’auront accompagné sur le podium, alors que les Frédéric Miron #94, et Danny Pilon #48 complètent le « Top-5 ». Laporte l’avait aussi emporté lors de la qualification.

Les activités « Stock-Car » reprendront à l’Autodrome St-Eustache samedi le 19 aout prochain, alors que la série ACT, ainsi que les « Sportsman Québec », accompagneront en piste les pilotes de nos trois séries locales Nascar, tout comme nos « Challenge-4 ». Plus de 300 tours d’action que les amateurs de courte piste ne voudront assurément pas manquer. Pour plus de détails sur les classements de nos différentes séries qui seront mises à jour sous peu, consultez la page Facebook « Stock-Car Montréal », et pour plus d’informations sur les activités générales de l’Autodrome St-Eustache, visitez le site web, www.autodrome.ca.

Dominic « Crack-shaft » Beaulieu

Pour Autodrome St-Eustache