Kami Laliberté rentre déçu du Nurburgring

Victime d’un virus

Le jeune pilote québécois Kami Laliberté a complété aujourd’hui sur le réputé circuit allemand du Nurburgring son cinquième week-end d’activités en championnat allemand 2017 de Formule 4.

Ce fut une manche amputée d’une précieuse journée, celle des essais libres du vendredi alors qu’indisposé, le coureur de l’équipe Van Amersfoort Racing n’a pu se présenter en piste.

Conséquemment, sa journée du samedi où étaient disputées la séance de qualifications et la première des trois courses au programme n’a pas produit les résultats escomptés par le pilote montréalais.

Dimanche, lors de la première épreuve de la journée, le pilote de la monoplace numéro 83 devait comme hier partir de la 8e ligne. En lutte avec un autre pilote, Laliberté comme tous les autres participants a vu sa course prendre fin au 8e tour alors que l’Allemand Cedric Piro, victime d’un bris de frein sortait de piste pour aller heurter violemment une barrière de pneumatiques.

Le Québécois a alors été classé au 17e rang de cette course abrégée. En début d’après-midi, se sentant à nouveau indisposé, le coureur de Van Amersfoort a dû renoncer définitivement à poursuivre.

« J’ai définitivement attrapé un virus qui a ruiné mon week-end au Nurburgring, un circuit que j’aime défier. Hier, je me sentais affaibli, mais suffisamment en forme pour me qualifier et courir. Ce matin, je n’étais pas très bien encore une fois, mais j’ai quand même voulu prendre le départ de la seconde épreuve.

On ne saura jamais jusqu’où j’aurais pu remonter puisque la course s’est arrêtée après huit tours, de dire le jeune pilote québécois. À l’heure du lunch, à nouveau je ne me sentais vraiment pas bien et c’était plus sage de renoncer à la dernière course qui allait être lancée seulement en fin d’après-midi. C’est un week-end à oublier », de conclure brièvement le pilote Van Amersfoort Racing.

Avec ce week-end compliqué par un fâcheux virus, Laliberté a quelque peu reculé au classement de la série. Il dispose encore de deux autres manches, disputées lors de deux week-ends consécutifs à la mi-septembre pour améliorer sa position.

Les pilotes du championnat allemand de Formule 4 retourneront en piste les 15, 16 et 17 septembre sur le tracé du Sachsenring dans l’est du pays, à proximité de la frontière tchèque; avant de conclure la campagne le week-end suivant sur un autre tracé légendaire, l’Hockenheimring.

À tous moments, on peut en apprendre plus sur le championnat allemand de F4 au www.adac-motorsport.de, sur l’équipe VAR au www.vanamersfoortracing.nl et sur Kami Laliberté au www.kamilaliberte.com.

source: PR KamiLaliberté