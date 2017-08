Un Top 10 amer pour Raphaël Lessard en série ARCA

Ce fût une campagne difficile pour Raphaël Lessard, 16 ans, en ARCA cette saison.

En effet, le jeune de Saint-Joseph-de-Beauce, qui se tenait dans le Top 3 au début de l’épreuve du Winchester ARCA 200 dimanche, avait des sentiments mitigés sur son résultat de fin de course.Au 49e tour, Raphaël a subi une crevaison au pneu avant droit, provoquant une sortie de piste qui endommagea sa voiture. Néanmoins, il a été capable de revenir en piste et de terminer en 10e position, lui qui avait glissé jusqu’en 14e position avec 2 tours de retard à un certain moment.

C’est sur l’ovale du Winchester Speedway, avec une inclinaison de 31 degrés dans ses virages, et au volant de la voiture #25 Musselman’s BIG CUP Apple Sauce-Toyota-Camry préparée par l’équipe de course Venturini Motorsports que Raphaël s’est illustré. S’étant battu la veille avec les meneurs pour la pole position, tout était en place pour un premier Top 3 en ARCA pour Lessard, mais cette malchance est venue anéantir ses espoirs d’accéder au podium.

Qualifiant en 7e position la veille en prévision de la course de 200 tours, Raphaël s’est hissé dans le top 3 dès le début de la course. « Ça allait très bien au début de la course, » affirme le pilote de développement Toyota (TRD), « je suis parti en 7e position et je suis remonté jusqu’à la 3e place. La voiture allait tellement bien que je sentais que je pouvais gagner la course. Par contre la voiture s’est mise à pousser dans les virages. L’équipe m’a alors demandé de me tenir proche du mur pour ne pas créer un accident si c’était une crevaison. Le tour d’après, je frappais le mur suite à la crevaison de mon pneu avant droit! »

Raphaël a récolté un « lucky dog » lors d’un drapeau jaune subséquent, un passe-droit pour la première voiture hors du tour du meneur pour gagner un tour, mais ce fut malheureusement insuffisant pour Raphaël, puisqu’il était à deux tours du meneur et en 14 position à ce moment-là. Lessard a cependant été capable de remonter à un tour du meneur et de sécuriser par le fait même une 10e place et ce, malgré des dommages aux freins.

« C’était ma 3e et dernière course en ARCA aujourd’hui. Je tiens à remercier Toyota de m’avoir offert ces trois courses et de m’avoir permis de courir dans cette série. Merci à l’équipe Venturini Motorsports de m’avoir donné des voitures incroyables à toutes les courses. »

La prochaine course de Raphaël sera mercredi le 9 août prochain au Kalamazoo Speedway pour le Kalamazoo Klash XXV présenté par West Michigan Toyota Dealers et la Super Série ARCA/CRA. Kyle Busch sera l’un des pilotes en piste, ce sera la deuxième fois que Raphaël aura la chance de se frotter à ce champion de NASCAR.

