Podium pour les Québécois Jesse Lazare et Chris Green au Wisconsin !

L’équipe québécoise Motorsports In Action (MIA), Lazare et Green ont occupé les avant-postes du début à la fin

Le 6 août 2017.- Une fois encore cette saison, les pilotes montréalais Jesse Lazare et Chris Green ont décroché une place sur le podium dans la série nord-américaine d’Endurance IMSA Continental Tire SportsCar Challenge, alors qu’ils ont terminé troisièmes ce week-end sur le circuit de Road America, à Elkhart Lake au Wisconsin. Aux commandes de leur McLaren 570S GT4 de l’équipe québécoise Motorsports In Action (MIA), Lazare et Green ont occupé les avant-postes du début à la fin d’une course toutefois raccourcie de près d’un tiers sur les deux heures prévues, en raison d’une violente averse.

Sur le long (4 milles) et rapide circuit de Road America, l’équipe MIA a brillé, alors que Jesse Lazare et Chris Green se sont maintenus dans le « Top 5 » aux essais libres, aux qualifications puis en course. Aux commandes de la McLaren MIA No.69, Chris Green débuta la course depuis la cinquième position. En pneus lisses et sur une piste encore mouillée par une averse survenue peu avant le départ, Chris montra toute son adresse et gardant la voiture dans le peloton de tête.

La piste s’asséchant au fil des tours, les six premiers se détachaient alors des autres pilotes et les spectateurs ont eu droit à une magnifique première demi-heure de course, les pilotes se dépassant au fil des tours. À un moment donné, Chris Green était sixième, puis trois tours plus tard, il pointait au troisième rang, avant de reperdre une position peu avant la fin de la première heure de course, lorsque l’équipe MIA le fit rentrer aux puits pour effectuer le changement de pilote, de pneus et le ravitaillement.

La stratégie était bonne et Jesse Lazare reprit la piste avec toutes les cartes en main pour se battre pour la victoire lors de la seconde heure de course. Hélas, une neutralisation survint après seulement quelques tours que Jesse était en piste et, avant même que la relance puisse être effectuée, une violente averse vint inonder la piste. Les officiels décidaient alors d’arrêter l’épreuve. L’averse étant plus longue que prévue, la course n’a jamais pu reprendre et c’est donc en troisième place que Jesse Lazare, Chris Green et la McLaren No.69 de l’équipe MIA ont été classés.

« Je suis content que notre équipe renoue avec le podium, mais j’aurais aimé que ce soit d’une autre manière ! » indique le propriétaire de l’équipe MIA, Eric Kerub. Il ajoute : « nous étions en bonne position pour gagner la course, et présentement la déception de voir que la course n’a pas été relancée domine mes sentiments. Chris n’avait pas piloté depuis 16 ans à Elkhart Lake et il se battait avec les meneurs. Jesse, une fois dans la voiture, avait vraiment des chances de victoire ». Impossible bien sûr de savoir si Jesse Lazare aurait pu décrocher la victoire si la course avait été relancée, mais chose certaine, il avait tous les atouts pour y parvenir.

L’équipe MIA engageait également la McLaren No.68 lors de cette épreuve, confiée au pilote ontarien Kenny Wilden et à l’Américain Rod Randall. Le duo, dont c’était le retour à la compétition après avoir réalisé des résultats prometteurs en début de saison, s’est classé dixième en classe GS, à un tour des meneurs.

La prochaine épreuve de l’équipe MIA et de la série IMSA Continental Tire SportsCar Challenge aura lieu dans trois semaines, les 25-26 août sur le circuit du Virginia International Raceway, en Virginie. Ce sera la huitième des dix courses que compte la saison 2017.

——-

À propos de Motorsports In Action

Depuis 2002, Motorsports In Action fabrique des voitures de course pour une multitude de séries locales et internationales, ayant acquis de grandes connaissances et ressources au fil du temps. Notre atelier de course est bien connu pour ses services de mécanique haut de gamme, la préparation de voitures exotiques, la construction et le design de voitures de compétition, la peinture de prestige et un service hors pair.

www.motorsportsinaction.com