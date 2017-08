Les Audi défient les Polo, Loeb remonte

Après une première journée difficile

Deux fois bien placé dimanche au Québec, l’Alsacien est bien revenu alors que les deux Volkswagen de Johan Kristoffersson et Petter Solberg ont terminé en tête mais devront se méfier des Audi, notamment, lors de la phase finale.

Après une première journée difficile sur piste humide puis allant en s’asséchant, Loeb, qui occupait la dixième place provisoire samedi soir, a remporté sa course en Q3 puis fini troisième de la dernière – la plus compétitive – en Q4 pour terminer ces deux dernières manches qualificatives en quatrième position et remonter à la sixième. Le pilote Peugeot-Hansen s’élancera donc depuis l’intérieur de la deuxième ligne lors de la seconde demi-finale.

L’équipier de Kristoffersson, Petter Solberg, s’est montré le plus rapide en Q3, ayant pris le meilleur départ dans leur course commune pour mener devant Kristoffersson, sorti vainqueur de son duel avec Mattias Ekström au premier virage. En Q4, c’était au tour de Kristoffersson de prendre le meilleur départ pour mener la dernière course de qualification du week-end jusqu’au drapeau à damier, battant du même coup le meilleur chrono établi précédemment par Timmy Hansen.

Le troisième temps de celui-ci au final, derrière le leader au général et Ekström, lui a permis de revenir parmi les 12 pilotes qualifiés pour les demi-finales, après avoir subi une crevaison à l’avant droit en Q3. Il reste l’un des deux pilotes en lice, avec Kristoffersson, à s’être qualifié pour toutes les finales depuis le début de la saison.

Les Audi bien placées

S’élançant de la pole position en Q4, Solberg est monté tôt sur les freins avant le premier virage pour éviter de toucher Kristoffersson, mais a ainsi permis à un Loeb très bien parti de se glisser en troisième position à l’intérieur, le Norvégien subissant ensuite un contact avec Kevin Eriksson – parti dans le mur de pneus – au deuxième virage.

Solberg a terminé deuxième du Classement Intermédiaire, perdant un point de plus sur son équipier au championnat, mais s’élancera de la pole pour la deuxième demi-finale. Une Polo et une Audi S1 figureront d’ailleurs sur la première ligne de chacune des deux, Ekström ayant fini troisième et Toomas Heikkinen, qui avait signé le meilleur temps de Q1 samedi, quatrième.

Ken Block a poursuivi sa remarquable performance canadienne en Q3 pour conserver la sixième place du général, mais a heurté Heikkinen par l’arrière à l’entrée du premier virage en Q4 avant de partir en tête-à-queue. Ayant endommagé la direction de sa Ford Focus, il a fini la course mais signé le chrono le plus lent pour retomber à la huitième place.

Mais le grand perdant de la phase des courses de qualification est son équipier Andreas Bakkerud, qui, après des problèmes en Q2 samedi après-midi, a terminé deuxième de sa course en Q3 derrière Reinis Nitiss, ne signant que le 12e temps. Bien qu’ayant monté des pneus neufs en Q4, le Norvégien s’est encore incliné, cette fois face à Timmy Hansen, signant le troisième chrono mais se retrouvant 13e et premier des non-qualifiés.

Niclas Grönholm a lui aussi perdu sa place dans la top 12, ayant rencontré des problèmes de moteur dès la séance d’échauffement de cette seconde journée.

Raymond termine devant

Timur Timerzyanov a réalisé une solide performance en Q4 en prenant vite le tour Joker pour gagner sa course et, avec le septième temps, rejoindre en demi-finales son coéquipier de l’équipe STARD, Janis Baumanis.

Dans la catégorie RX2, Cyril Raymond a terminé deuxième de Q3 et premier de Q4 pour se classer en tête du Classement Intermédiaire avant les demi-finales.

Les demi-finales de la catégorie Supercar, suivies de la finale juste après celle du RX2, auront lieu à partir de 21 heures en France.

Classement à l’issue des manches