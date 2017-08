Kristoffersson s’impose devant Solberg en rallycross

GP3R – Trois-Rivières le 6 août 2017

Dominant tout au long du week-end, le Suédois Johan Kristoffersson a remporté l’épreuve-reine de la deuxième journée de la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, la grande finale du Championnat du monde FIA de rallycross, dimanche.

Il a devancé son coéquipier Petter Solberg pour signer sa troisième victoire consécutive en World RX et devenir ainsi le quatrième vainqueur différent en autant d’années au GP3R. Le Français Sébastien Loeb a pris le troisième rang au volant de sa Peugeot. Il faut souligner le travail exceptionnel des équipes de piste du GP3R, qui ont travaillé d’arrache-pied toute la nuit pour remettre le tracé en état après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le circuit, samedi.

Avec cette victoire, Kristoffersson augmente son avance au championnat, devant Solberg et Mattias Ekström, qui n’a pas participé à la finale, dimanche.

Au championnat RX2, le détenteur de la première position au départ, le Français Cyril Raymond, a mené la course de bout en bout sans être inquiété alors que, derrière, ses poursuivants se livraient une lutte acharnée, marquée par plusieurs contacts. C’est finalement le Belge Guillaume De-Ridder qui a pris le deuxième rang, suivi de l’Américain Tanner Whitten. Au championnat, Raymond devance Dan Rooke – qui n’a pas terminé l’épreuve – et De-Ridder. Raymond est également en tête du championnat américain de rallycross.

Outre ces deux spectaculaires épreuves, plusieurs autres courses étaient au programme de la journée de dimanche avec, en prime, le retour du soleil! Soulignons notamment la victoire de Michael Grenier en finale du SuperQuads Elka, devant Chuckie Creech et le vétéran Sylvain Arseneault.

Dans la série AMA Supermoto Cogeco, Christian Payne s’est imposé chez les amateurs en Pro Lites et Charles Paradis l’a emporté en classe Amateur National. Chez les pros, Gage McAllister a remporté sa deuxième victoire du week-end, lui qui a gagné l’an passé. Enfin, la confrontation tant attendue entre les Québécois Andrew Ranger et Marc-Antoine Camirand en CXE côte-à-côte s’est soldée à l’avantage de Ranger. Inscrit dans cette épreuve, le frère de Lewis Hamilton, Nicolas, a été victime d’ennuis mécaniques et a dû abandonner. Dans la catégorie réservée aux voitures, la victoire est allée à Maxime Losier, suivi de son frère, Simon, qui a dépassé Jean-Sébastien Besner tout juste avant le fil d’arrivée.

La journée s’est conclue par une démonstration des pilotes de Formula Drift Canada, qui étaient regroupés en équipe pour les premières Hoonlympiques. D’ailleurs, les amateurs étaient invités à voter pour leur équipe préférée toute la journée; leur choix s’est porté sur l’équipe des Orange avec Dany «Babu» Bernier et Tommy Lemaire.

Après ce week-end mouvementé, les amateurs de course automobile ont rendez-vous dès vendredi pour la deuxième fin de semaine de la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, alors que six championnats seront au programme, dont les populaires bolides de la série NASCAR Pinty’s.

