Kristoffersson gagne encore, podium pour Loeb

Le Suédois a remporté sa quatrième finale de l’année et la troisième consécutive, emmenant un doublé Volkswagen, alors que le pilote Peugeot-Hansen a lui aussi signé, avec un peu de réussite, un troisième podium de suite.

Demi-finale 1

Placé à l’extérieur de la première ligne, Mattias Ekström n’a pas pris un bon départ tandis que Kevin Eriksson, le plus rapide à s’élancer, prenait la deuxième place au premier virage derrière le poleman, Johan Kristoffersson, et devant Baumanis. Derrière, les deux frères Hansen, partis côte à côte sur la troisième ligne, se jetaient d’entrée dans le tour Joker, Timmy devant Kevin.

Sur cette piste désormais sèche mais très poussiéreuse, Ekström revenait rapidement sur Baumanis et, ralenti par celui-ci autant que gêné pas sa poussière, justement, il prenait son Joker dès la deuxième boucle mais en ressortait derrière les deux Peugeot.

Tandis que Kristoffersson s’échappait en tête, Eriksson empruntait lui aussi le tour Joker durant la boucle suivante, heurtant assez violemment Timmy Hansen en revenant sur le tracé normal mais étant devancé par celui-ci. Baumanis l’imitait au quatrième tour, revenant en piste juste devant Ekström qui le dépassait aussitôt, et Kristoffersson le faisait au dernier moment pour conserver la tête et s’imposer.

Timmy Hansen et Eriksson se qualifiaient eux aussi pour la finale et Ekström, revenu à la quatrième place mais qui finissait par abandonner en raison du problème d’embrayage qui l’avait affecté au départ, était éliminé tout comme Kevin Hansen et Baumanis.

Pilote Voiture Équipe Pts 1 Johan Kristoffersson VW Polo PSRX 6 2 Timmy Hansen Peugeot 208 Hansen 5 3 Kevin Eriksson Ford Fiesta Austria 4 4 Kevin Hansen Peugeot 208 Hansen 3 5 Janis Baumanis Ford Fiesta STARD 2 6 Mattias Ekström Audi S1 EKS 1

Demi-finale 2

Toomas Heikkinen s’est beaucoup mieux élancé que son équipier Ekström, restant au niveau de Solberg jusqu’à l’entrée du deuxième virage. Même scénario derrière pour Sébastien Loeb et Timur Timerzyanov, comme pour Ken Block et Timo Scheider qui se jetaient d’entrée dans le tour Joker.

À l’instar de Kristoffersson avant lui, Solberg creusait rapidement l’écart, et, dans une demi-finale au déroulement bien plus limpide que celui de la première, les passages successifs par le tour Joker (Loeb et Timerzyanov dans la troisième boucle, Heikkinen dans la quatrième et Solberg dans la sixième) n’entraînaient pas de changement au classement.

Loeb mettait une forte pression à Heikkinen sur la fin mais sans succès, tous deux accompagnant Solberg en finale, tandis qu’une crevaison à l’entrée du dernier tour reléguait Timerzyanov de la quatrième à la sixième et dernière place.

Pilote Voiture Équipe Pts 1. Petter Solberg VW Polo PSRX 6 2. Toomas Heikkinen Audi S1 EKS 5 3. Sébastien Loeb Peugeot 208 Hansen 4 4. Ken Block Ford Focus HRD 3 5. Timo Scheider Ford Fiesta Austria 2 6. Timur Timerzyanov Ford Fiesta STARD 1

Finale

Les deux Volkswagen se retrouvaient sur la première ligne en finale, et Kristoffersson, en pole, s’est un peu mieux moins bien que Solberg. Celui-ci est resté à ses côtés durant toute la très longue ligne droite de départ, et avec un peu plus de vitesse à l’extérieur du premier virage , mais le double Champion du monde a dû s’incliner à l’entrée du deuxième, beaucoup plus serré.

Loeb et Eriksson, partis sur la troisième ligne, ont posé leur Joker dans le premier tour et Solberg, suivi comme son ombre par Heikkinen, l’a fait dès le deuxième. Tous deux sont ressortis devant le Français.

Kristoffersson a alors suivi l’exemple de tous ces pilotes étonnamment tôt, dans la troisième boucle, et a conservé l’avantage sur son équipier tandis que Timmy Hansen était désormais leader. Celui-ci a été le dernier à prendre le parcours alternatif, ressortant troisième devant Loeb qui avait gagné un rang quand Heikkinen avait subitement ralenti avec une crevaison lente. Et l’Alsacien en gagnait encore un pour finir troisième après que son coéquipier se soit immobilisé dans l’avant-dernier tour, victime d’un souci mécanique.

Pilote Voiture Équipe Pts 1 Johan Kristoffersson VW Polo PSRX 8 2 Petter Solberg VW Polo PSRX 5 3 Sébastien Loeb Peugeot 208 Hansen 4 4 Kevin Eriksson Ford Fiesta Austria 3 5 Toomas Heikkinen Audi S1 EKS 2 6 Timmy Hansen Peugeot 208 Hansen 1

Raymond vainqueur

Après avoir remporté sa demi-finale, Cyril Raymond a dominé la finale EX2 et creusé l’écart au championnat sur son principal rival, Dan Rooke, retardé par un contact avec le Français au premier virage puis éliminé sur un autre accrochage.

