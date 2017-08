Qualifs – Márquez et Honda dominent, Rossi résiste

Marc Márquez s’élancera de la pole position, dimanche à Brno, confirmant la domination qu’il a exercée depuis l’entame de cette deuxième journée en République Tchèque.

Après une première journée perturbée par la météo, ce deuxième jour d’essais a pu se dérouler dans de bonnes conditions et chacun a tenté d’en tirer profit au cours des deux quarts d’heure de qualifications qui ont animé ce début d’après-midi.

La première partie des qualifications mettait en jeu deux tickets d’accession à la phase finale, opposant les 13 pilotes qui s’étaient montrés les moins rapides au cumul des trois premières séances d’essais libres. Parmi eux, Danilo Petrucci était attendu et il n’a pas tardé à prendre les rênes, grâce à un premier chrono de 1’56″615 dans son premier tour lancé. Jonas Folger avait toutefois pris un peu d’avance sur le pilote Pramac, si bien qu’il bouclait son deuxième tour quelques secondes plus tard, un tour qui lui permettait de prendre l’avantage pour 0″075.

Cette séance a beau être particulièrement brève, un passage par les stands est légion pour rectifier le tir après un court premier run et monter les pneus adaptés à l’ultime attaque. Ce n’est qu’après cette pause observée par ses adversaires qu’Héctor Barberá a enfin quitté son garage pour se confronter à son tour au chronomètre.

Mais l’attention était immédiatement accaparée par Álvaro Bautista, propulsé en tête en 1’56″454. Surprise, Álex Rins faisait presque aussi bien, battu de seulement six millièmes par son compatriote. Quant à Folger, il échouait alors à 80 millièmes de Bautista, de même pour Miller qui concédait à cet instant trois millièmes à l’Allemand. Le pilote Tech3 planifiait un autre tour lancé pour jouer sa carte jusqu’au bout… mais c’est précisément sous le drapeau à damier qu’il a passé la ligne, signifiant la fin de sa séance sans qu’il ait le temps de boucler ce dernier tour prévu.

Danilo Petrucci n’avait pas dit son dernier mot. Son cinquième et dernier tour lancé lui a en effet valu un chrono de 1’56″220, suffisant pour clore le débat. Ce sont donc deux Ducati satellites, celle de Petrucci et celle de Bautista, qui ont accédé à la Q2.

D’autres ont été moins vernis, à l’instar d’Andrea Iannone, victime d’un problème technique. Quant à Sam Lowes et Pol Espargaró, ils ont visité le bac à gravier.

Quatrième pole de la saison pour Márquez

Malgré une alerte médicale à la mi-journée, Cal Crutchlow a bel et bien participé à ces qualifications. Il s’avère que les médecins du championnat suspectent une fracture vertébrale chez le pilote anglais, accidenté en EL3 ce matin, mais en l’absence d’examen attestant ce doute, Crutchlow était au rendez-vous de la Q2.

Le pilote LCR a d’ailleurs été parmi les premiers à signer un temps de référence durant cette séance, vite devancé cependant par les pilotes officiels Honda, Pedrosa et Márquez. Jorge Lorenzo s’était lui aussi positionné sur la première ligne provisoire dans sa première sortie, néanmoins son chrono de 1’55″775 était supprimé sitôt la Ducati numéro 99 de retour au stand, pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier virage, un verdict qu’ont connu beaucoup d’autres pilotes depuis le début du week-end.

Tout s’est joué après l’habituelle valse des passages par les stands, une fois les pneus les plus adéquats montés à l’arrière des bolides. Lorenzo, Crutchlow et Márquez ont rapidement lancé les hostilités, et c’est le leader du championnat qui s’est hissé en tête avec un chrono de 1’54″981, le premier sous la barre des 1’55 ce week-end.

Dans la foulée, Rossi s’est placé en deuxième position à 0″092 de l’Espagnol, mais sans parvenir à enchaîner avec un autre tour plus rapide. Une deuxième place qui satisfait tout de même grandement l’Italien : « Je savais que j’avais un bon potentiel et, dans ma deuxième sortie, je me suis retrouvé en bonne position, j’avais une piste dégagée et j’ai bien piloté. »

Márquez restera finalement à l’abri de toute attaque jusqu’à la conclusion de la séance, ce qui lui vaut la 69e pole position de sa carrière toutes catégories confondues – et surtout une préparation affûtée en vue de la course. « En qualifs on pousse toujours à la limite et, avec un pneu neuf, c’est parfois difficile », explique-t-il. « J’ai eu du mal avec mon premier pneu, mais mon chrono n’était pas mal malgré tout. Et puis, avec le deuxième pneu, j’ai attaqué et j’ai fait un bon tour. Je suis content. D’habitude j’ai beaucoup de mal ici et ce week-end tout semble aller bien. Je suis prêt à me battre au minimum pour le podium. »

Lui aussi en lice pour le podium (minimum), Dani Pedrosa a réussi à se maintenir dans le trio de tête des qualifications en résistant aux assauts de Dovizioso et Crutchlow, qui obtenaient pour leur part une place en deuxième ligne, devant Jorge Lorenzo. « Globalement, je suis très content de ces qualifs. Normalement, j’ai toujours beaucoup de mal et n’être qu’à deux dixièmes de Marc c’est très bien », se félicite le pilote Repsol.

Quant à Maverick Viñales, malgré une ultime amélioration, il n’a pu prétendre aux places les plus brillantes. Tout juste devra-t-il se contenter d’occuper le meilleur emplacement de la troisième ligne, qu’il partagera avec Petrucci et Bautista. Johann Zarco, Aleix Espargaró (qui a chuté durant ces qualifications) et Loris Baz forment quant à eux la quatrième ligne.

Hommes et machines sont prêts à en découdre demain sur 22 tours. Il ne reste plus qu’à attendre de connaître le verdict de la météo, que l’on dit menaçante pour dimanche…

Brno – MotoGP – Qualifs 2

Brno – MotoGP – Qualifs 1

Par: Léna Buffa, Responsable Moto

https://fr.motorsport.com