Ford Reprend La Main Lors De La Dernière Séance

Alors que Toyota a dominé la première séance …

Alors que Toyota a dominé la première séance, Ford on a repris les devants lors de la seconde et c’est finalement le champion 2012 des Monster Energy NASCAR Cup Series, Brad Keselowski, qui termine en tête.

Brad Keselowski a été le plus rapide de l’ultime répétition sur le Watkins Glen International en Monster Energy NASCAR Cup Series avec un tour bouclé en 70,067 secondes à 125,880 mph de moyenne. Il devance Kurt Busch, Martin Truex Jr, Clint Bowyer et Denny Hamlin pour le top-5. Ce dernier a été le plus rapide sur dix tours consécutifs.

Kyle Larson, Jamie McMurray, Chase Elliott, Michael McDowell et Kyle Busch sont dans les dix premiers.

Lors de cette séance les écarts se sont sensiblement réduits puisqu’ils sont neuf en moins de cinq dixièmes de seconde, alors qu’il n’étaient que deux lors du premier acte quelques heures plus tôt.

Par Geoffroy LETTIER

photo Chris Grayten- Getty Images