ERC – Bryan Bouffier roi de Pologne

Deuxième l’an passé en Pologne, Bryan Bouffier a pris sa revanche sur Kajetan Kajetanowicz ce samedi.

Leader hier soir avec une avance déjà significative, Bryan Bouffier a parachevé son triomphe ce samedi sur les routes du Rallye Rzeszow en Pologne, manche comptant pour le Championnat d’Europe des Rallyes ERC.

Quadruple vainqueur de l’épreuve avant cette édition 2017, Bouffier restait sur une deuxième place sur l’asphalte polonais en 2016, après avoir notamment connu une fin de course rocambolesque il y a douze mois, en étant contraint de colmater une fuite avec du chewing-gum.

Cette année, le pilote de la Ford Fiesta R5 n’a connu aucune alerte sérieuse durant les deux jours de course, et s’impose finalement avec 38″5 d’avance sur Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta R5), vainqueur l’an passé et double champion d’Europe en titre.

Marijan Griebel (Skoda Fabia R5) complète le podium à 55″6 devant Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia R5) et Sylvain Michel (Skoda Fabia R5), cinquième à 1’45 », après avoir notamment perdu du temps dans l’ES7 ce matin après un passage dans un fossé. Le leader du championnat Bruno Magalhaes prend la neuvième place finale. Dans le classement Junior U28, Griebel s’impose devant Michel et José Antonio Suarez (Peugeot 208 T16 R5).

La journée avait été marquée ce matin par la sortie de route de Nikolay Gryazin (Skoda Fabia R5), alors en lice pour un podium, puis par l’abandon de Mads Ostberg (Ford Fiesta R5), victime de nombreux problèmes mécaniques sur sa monture.

Pierre Tassel

