ADAC GT-C1 : Mercedes brille, Jaminet sur le podium au Nürburgring Sebastian Asch et Lucas Auer ont remporté la première course de l’ADAC GT Masters au Nürburgring.

Au Nürburgring, les Mercedes-AMG GT3 ont donné le ton ce samedi pour la première journée du meeting en ADAC GT Masters. Après la pole position du duo Luca Stolz – Luca Ludwig (Mercedes-AMG Team Zakspeed), c’est l’exemplaire du Mücke Motorsport de Lucas Auer, pilote de l’étoile en DTM, et Sebastian Asch qui est sorti vainqueur de la confrontation du jour.Dès le départ, Sebastian Asch a pris le meilleur envol pour venir s’emparer des commandes de la course devant Jules Gounon (Corvette GT3 n°77 – Callaway Competition) et le poleman Luca Stolz. Mathieu Jaminet, deuxième sur la grille avec la Porsche 911 GT3 R n°17 – KÜS Team75 Bernhard, pointe alors en quatrième position.

Quelques mètres derrière dans le peloton, un contact se produit entre Nicolas Sylvest (Mercedes-AMG GT3 n°20 – Mercedes-AMG Team Zakspeed) et Filip Salaquarda (Audi R8 LMS n°24 – Mücke Motorsport), avec Robert Renauer en victime collatérale sur la Porsche 911 GT3 R n°99 – Herberth Motorsport. La voiture de sécurité est alors déployée pour évacuer l’Audi R8 accidentée de Salaquarda

Au restart à 50 minutes de l’arrivée, Asch contrôle Gounon, pendant que Sylvest est pénalisé d’un drive-through pour le contact au départ ayant éliminé Salaquarda. Le régime de drapeau vert ne dure pas longtemps puisque l’Audi R8 LMS n°9 – Audi Sport Racing Academy d’Erhart part dans le bac à graviers, obligeant une nouvelle neutralisation.

Le deuxième restart à moins de 40 minutes de l’arrivée voit Asch maîtriser à nouveau Gounon, tandis que Stolz reste troisième devant Jaminet. Ce quatuor réalise son arrêt aux stands à trente minutes de l’arrivée dans la même séquence.

Lucas Auer, relayeur de Sebastian Asch, repart alors devant Michael Ammermüller, équipier de Mathieu Jaminet, et Luca Ludwig, associé à Luca Stolz. Les grands perdants demeurent Albert Costa et Jules Gounon, l’Espagnol étant ressorti en quatrième position de ce groupe.

Après l’arrêt des dernières voitures ayant retardé leur passage par la voie des stands, Auer emmène le peloton devant Ammermüller et Ludwig. Costa cède pour sa part sa quatrième place à l’Audi R8 LMS GT3 n°4 – Aust Motorsport du duo Marschall – Niederhauser.

Les positions resteront figées dans le top 5 jusqu’à l’arrivée, avec la victoire pour le tandem Auer – Asch devant Jaminet – Ammermüller et Stolz – Ludwig. Avec la cinquième place, Jules Gounon possède désormais 123 points au classement général, 43 unités devant son équipier Daniel Keilwitz (absent suite à une fracture de la jambe), et 44 points devant Sebastian Asch.

Les qualifications pour la course 2 auront lieu demain dès 9h30, avant la seconde course programmée à 13h15.

Pierre Tassel

Photo © ADAC Media

http://www.autohebdo.fr