Zarco : « Le week-end est bien lancé »

Le double Champion du Monde a sifflé le coup d’envoi de la deuxième moitié de sa saison avec une quatrième place.

Sixième du classement général à 45 points de Marc Márquez (Repsol Honda Team), Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) a profité de la trêve estivale pour se relaxer, mais également pour s’entraîner en vue d’une seconde partie de Championnat qui s’annonce tout aussi passionnante que la première.

Tout reste en effet possible avec des écarts aussi faibles entre les principaux prétendants aux places d’honneur.

Crédité du meilleur chrono de la première séance libre, le Français a finalement terminé la journée d’ouverture du Monster Energy Grand Prix de République tchèque en quatrième position à une demi-seconde d’Andrea Dovizioso (Ducati Team).

Durant la deuxième séance, le pilote tricolore a bouclé deux runs, l’un d’une dizaine de tours, le second de quatre, à l’issue duquel il signait son meilleur chrono.

Johann Zarco :

« Voilà une bonne première journée pour la reprise. J’ai pu rouler ce matin sur le mouillé et cela m’a permis de me remettre dans le rythme tranquillement après cette coupure d’un mois. Même si j’ai fait un entraînement par semaine en supermotard durant le mois de juillet, c’est toujours étrange de remonter sur une MotoGP™ après une si longue coupure. L’an dernier, sous la pluie, en Moto2™, je ne m’étais pas senti à l’aise. Il était donc important de boucler ces tours ce matin sur piste humide en ayant de bonnes sensations. J’ai régulièrement figuré aux avant-postes et j’ai même fini avec le meilleur chrono. Cet après-midi sur le sec, la séance s’est également bien déroulée. Je me suis toujours maintenu dans le Top 10 et j’ai pu enregistrer le quatrième temps à la fin en passant des pneus neufs. C’est important de rester devant avant la troisième session, surtout lorsque la météo s’annonce incertaine le lendemain. Les sensations sont bonnes, je suis en forme et le week-end est bien lancé. L’objectif de cette seconde moitié de Championnat reste le même : finir meilleur débutant et essayer de monter sur le podium quand ça sera possible. »

Johann Zarco

