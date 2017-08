World RX – Sébastien Loeb de retour à la compétition au Canada

Sébastien Loeb sera au départ de l’épreuve de Trois-Rivières ce week-end en World RX, après son abandon malheureux au Silk Way Rally.

Des pistes du Silk Way Rally au tracé mixte de Trois-Rivières au Canada, Sébastien Loeb retrouvera la compétition ce week-end en World RX, au volant de la Peugeot 208 WRX.

Blessé à un doigt dans un accident sur le rallye-raid entre Moscou et X’ian, le nonuple champion du monde WRC avait été contraint à l’abandon, alors qu’il pointait solidement en tête de l’épreuve. Après avoir observé une courte convalescence, l’Alsacien est prêt pour revenir dans le baquet.

« Je rentre à peine du Silk Way Rally et il est certain que venir à Trois Rivières va me changer d’atmosphère par rapport aux dernières semaines, explique Loeb. J’ai bien aimé cette ville l’an dernier. L’ambiance y est vraiment bonne.

La piste est un peu différente des autres. Le tracé entre les murs ne pardonne pas trop les erreurs. On va donc essayer de faire un week-end le plus propre possible dans le but de jouer notre carte en finale. »

Peugeot veut conserver son invincibilité

Lauréate à deux reprises en 2015 et 2016 au Canada, l’écurie Peugeot-Hansen vise logiquement la passe de trois cette année. Après une préparation réalisée en Lettonie, la structure franco-suédoise devrait apporter prochainement des nouveautés sur la Lionne.

Timmy Hansen, en action lors de ces essais, se dit confiant quant à ses chances de retrouver la plus haute marche du podium canadien, après son succès de 2016, dans la foulée de celui de Davy Jeanney un an auparavant.

Pierre Tassel

http://www.autohebdo.fr