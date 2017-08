Le Chef D’équipe D’Erik Jones Suspendu Deux Courses

Les pénalités pour des écrous non serrés sont encore une fois légion.

Dans son rapport hebdomadaire la NASCAR a indiqué avec sanctionné quatre équipes en Monster Energy NASCAR Cup Series et une tant en XFINITY, qu’en Truck. Les pénalités pour des écrous non serrés sont encore une fois légion

En Monster Energy NASCAR Cup Series trois équipes ont été sanctionnées pour un écrou mal serré ou absent à l’issue de la course. Les équipes de Ricky Stenhouse Jr, Trevor Bayne, mais aussi du vainqueur des Overton’s 400 Kyle Busch. Les chefs d’équipe que sont respectivement Brian Pattie, Matt Puccia et Adam Stevens écopent de 10 000 dollars d’amende.

En NASCAR XFINITY Series c’est Phil Gould, le chef d’équipe de Ryan Reed qui écope de 5 000 dollars d’amende pour un écrou mal serré ou absent à l’issue de la course disputée sur l’Iowa Speedway, enfin en Truck, même motif, mais une amende fixée à 2 500 dollars pour Trip Bruce, le chef d’équipe du truck n°52 piloté le rookie Stewart Friesen à Pocono.

La plus grosse sanction est sans contestation possible pour la Furniture Row Racing qui Chris Gale, le chef d’équipe d’Erik Jones suspendu pour deux courses. Il écope également de 50 000 dollars d’amende pour une infraction classée L1. Le pilote et le propriétaires perdent 25 points chacun. La raison d’une telle sanction est l’infraction du paragraphe 20.14.2 section I-4 f ayant attrait à la suspension arrière. Deux des pièces n’étant pas en contact en tout point et à tout moment ont été détectées.

Outre ces sanction, le résultat d’Erk Jones est annulé. La Furniture Row Racing, par l’intermédiaire de son président, Joe Garone a indiqué qu’elle ne fera pas appel de la décision prise par les officiels.

Geoffroy LETTIER

http://www.us-racing.com (+photo)