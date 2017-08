EL2 – Ducati passe en tête et crée l’événement

Le circuit de Brno s’est teinté de rouge, cet après-midi, à la fois grâce au meilleur temps établi par Dovizioso et au carénage impressionnant testé par Lorenzo.

La pluie a cessé à la mi-journée, si bien que les pneus slicks ont pu faire leur entrée en scène durant la deuxième séance d’essais libres, après une ultime vérification en pneus pluie dans les premières minutes. Grâce à l’assèchement progressif de la piste, les chronos ont fortement progressé tour après tour et les leaders se sont succédé tout au long du premier run réalisé par chacun.

Dani Pedrosa a été le premier à tourner en 1’56, ce qui lui a valu de s’emparer de la tête peu avant la demi-heure d’essais et de tenir ce rang jusqu’au sprint des dernières minutes de la séance. Le pilote Honda a alors été la cible d’une charge groupée venue du clan Ducati, se faisant battre tour à tour par Barberá, puis Petrucci, Redding et Dovizioso. Ce dernier a pris l’avantage au sommet de la hiérarchie en 1’56″332, ce qui restera comme la référence de la séance, encore loin cependant des records des lieux.

Les pilotes Tech3 ont eux aussi su profiter de ces ultimes instants, Zarco se hissant au quatrième rang et Folger au deuxième dans leur dernière tentative respective. L’Allemand en termine donc à la place de premier poursuivant de Dovizioso, distancé de près de quatre dixièmes, malgré une séance assez peu banale puisqu’il n’a réalisé que sept tours lancés complets, mais s’est vu privé de trois de ses chronos pour avoir dépassé les limites de la piste.

Toutes ces améliorations finales ont fait rétrograder Marc Márquez au dixième rang, tandis que les pilotes officiels Yamaha figurent en dehors de la zone de confort : Viñales est en effet 11e à huit centièmes du leader du championnat, et Rossi 14e, distancé d’une seconde pleine par le leader de la séance.La Ducati change de tête

On ne retiendra pas cette séance uniquement pour les performances pures des uns et des autres, mais aussi pour l’événement créé par Ducati. Comme suggéré ce matin, le constructeur de Borgo Panigale a mis à profit le retour d’une piste sèche pour étrenner un nouveau carénage autour duquel le plus grand mystère planait. Longuement caché derrière des paravents, le nouvel élément a fini par être dévoilé dans le dernier quart d’heure, Jorge Lorenzo souhaitant le tester sans tarder, contrairement à Dovizioso.

Au premier abord, il s’agit d’une évolution de la « tête de marteau » testée en début d’année, mais au design plus radical encore car elle apparaît rabaissée, plus incurvée sur les côtés et plus dentelée. Après avoir établi un meilleur temps de 1’58″681 dans son premier run, Lorenzo a atteint les 1’57″637 durant la série de tours bouclés avec cette version de la GP17, mais il est complexe de savoir pour l’instant si ce gain est à mettre directement au profit du carénage ou de l’amélioration des conditions de piste.

Toujours est-il que le pilote majorquin a bouclé la séance au 15e rang, ce qui le mettra lui aussi en difficulté si jamais il devait pleuvoir durant la troisième séance, au programme samedi matin, car le top 10 de ces trois séances combinées déterminera qui accèdera directement à la Q2 demain. Réponse à partir de 9h55. Brno.

