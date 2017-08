Un 2e départ dans la série ARCA pour Raphaël Lessard en fin de semaine

Lessard se joint une fois de plus à l’équipe Venturini Motorsports

Raphaël Lessard entreprendra son 2e départ de la saison en série ARCA dimanche après-midi au Winchester Speedway dans le cadre du Winchester ARCA 200. Lessard se joint une fois de plus à l’équipe Venturini Motorsports au volant de la voiture #25 Musselman’s BIG CUP Apple Sauce-Toyota-Camry pour cette course en série ARCA.



Lessard, un pilote du programme de développement Toyota (TRD), espère bien profiter de l’expérience de sa dernière course sur cet ovale, la saison dernière, alors qu’il menait la course avec seulement 5 tours à faire dans le cadre du Winchester 400. Malheureusement une relance en fin de course et les jeux de coude qu’on y retrouve souvent l’ont fait glisser et terminer en 6e place.

L’ovale du WInchester Speedway est d’une longueur de 0.5 mille (0.8 km) avec des imposantes inclinaisons de 31 degrés dans les courbes et de 9 degrés dans les lignes droites. La première course ARCA au Winchester Speedway remonte à 1957 et son record de piste en qualification est de 15,837 secondes pour une vitesse de 113,658 MPH,obtenu par Ryan Blaney en 2011.

Vous pourrez suivre toute l’action du Winchester ARCA 200, couverture audio et live chat, de même que les résultats de course en direct sur arcaracing.com, samedi et dimanche.

