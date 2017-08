Place au concours d’arrêt aux puits, et c’est gratuit pour les villages

«concours d’arrêt aux puits»

Les premières historiques ne cesses de se succédées, après les 2 québécois sur le podium Gros-Blocs, samedi dernier la famille Clair au complet ont visité le podium et on retient surtout la victoire du patriarche en Sportsman . Ce samedi 5 août, c’est le retour du désormais célèbre «concours d’arrêt aux puits» pour la catégorie Modifiés. Spectaculaire à souhait, c’est le temps de voir les mécanos en action chronométrés, devant le grand estrade.

Les Modifiés seront an action lors d’une finale de 75 tours. David Hébert mène le championnat par un seul petit point devant Steve Bernard, 545 pts et 544 pts. Mathieu Desjardins est troisième avec 494 pts. Gougeon talonne Desjardins. donc le meneur au championnat peut changer ce samedi!

Dans la catégorie Sportsman, on se remet de nos émotions de la semaine dernière suite à la victoire du vétéran René Clair, 77 ans. Ils seront en piste pour 32 tours d’actions et de surprises. En Sportsman aussi c’est serré au championnat, Dany Gagné mène avec 549 pts, devant Martin Pelletier qui revient en force avec 544 pts. Bryan Cloutier et Félix Murray se font la lutte pour la troisième et quatrième place.

Les Lightning Sprint seront aussi de retour, ces derniers offrent toujours un spectacle de qualité. Les bolides les plus rapides sur la terre battue.

Noté que depuis quatre ans déjà, l’Autodrome Drummond offre l’entrée gratuite pour les gens qui habitent, les villages ou municipalité rurale du Québec, lors d’une soirée de course. Cette année les différents villageois du Québec pourront assister au programme du 5 août gratuitement.

l’Autodrome Drummond, la doyenne des pistes de stock-car sur terre battue au Canada.

Marc « Enzo » Tessier

Directeur des communications

Autodrome Drummond