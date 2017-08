FE – Buemi : « Le championnat avec le meilleur avenir »

Sébastien Buemi se réjouit de l’arrivée de grands constructeurs dans le championnat de Formule E.

Ces dernières semaines, quatre constructeurs allemands ont confirmé leur implication future dans le championnat de Formule E : Audi reprenant Abt Schaeffler dès la saison 4, BMW qui solidifie son partenariat avec Andretti en saison 5, et enfin Porsche et Mercedes arrivant en saison 6 en tant que constructeurs à part entière. Cet intérêt pour le jeune championnat électrique ravit le champion de la saison 2, Sébastien Buemi.

« C’est au-delà de ce que la Formule E pouvait imaginer, admet le Suisse. C’est une nouvelle fantastique. Mercedes et Porsche seront là en saison 6 donc il nous reste encore les saisons 4 et 5, mais je pense qu’il n’y a pas d’autre championnat dans le sport auto actuellement qui ait un aussi beau futur. »

Présent depuis le début du championnat en 2014 avec Renault e.dams, Sébastien Buemi a participé aux trois titres constructeur de l’écurie française et a été sacré lors de la saison 2 et deux fois vice-champion en saison 1 et saison 3 bien qu’il eût dominé cette dernière. Le Suisse a été reconduit avec l’écurie de Driot et Prost jusqu’en 2018.

« En tant que pilote, et en y participant depuis le début, c’est superbe et cela montre bien que, d’un point de vue politique, tous les constructeur vont dans la même direction. Même il y a deux ans, je n’y aurais pas cru. Tout le monde devrait se réjouir parce que nous avons de super voitures, nous allons à des endroits magnifiques et il y a de grands constructeurs qui nous rejoignent. »

Nina Rochette

http://www.autohebdo.fr/