« Lando nous a tous impressionnés par sa maturité, son professionnalisme et sa rapidité, …

Si le retour de Robert Kubica lui a volé la vedette, les débuts de Lando Norris au volant d’une Formule 1 contemporaine étaient très attendus, le Britannique laissant déjà entrevoir de belles promesses d’avenir.

Sacré en MSA Formula en 2015 puis en Toyota Racing Series, en Eurocup FR2.0 et en FR2.0 NEC l’an passé, Lando Norris a également remporté en décembre dernier le McLaren Autosport BRDC Award, qui récompense le jeune pilote britannique le plus prometteur.

Celui qui brigue désormais le titre de F3 Europe face à des concurrents plus expérimentés que lui a été récompensé par l’Award en question avec non seulement ces essais, mais aussi un rôle de pilote d’essais et de simulateur chez McLaren.

Après une mise en jambe sur le circuit d’Algarve au volant de la MP4-26, Norris a donc parcouru 91 tours au volant de la MCL32 sur le Hungaroring, se montrant plus rapide que ne l’ont été Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne en qualifications – certes avec des gommes ultratendres dont les titulaires ne disposaient alors pas – et a signé le deuxième meilleur temps du jour.

« C’était vraiment une bonne journée, très productive pour nous tous », se félicite le jeune Anglais, âgé de 17 ans. « Je suis parvenu à faire tous les tests que l’équipe m’a demandé de réaliser, et tout s’est bien passé. M’habituer à la voiture était un peu difficile au début, mais à la fin de la journée, je me sentais très à l’aise. J’ai engrangé de nombreux tours et j’ai vraiment apprécié cette expérience. »

« Enfin, je veux dire un grand merci à l’équipe de m’avoir donné cette opportunité. Espérons que ce sera la première d’une longue série ! »

Le programme était chargé pour Norris, chargé de collecter des données aérodynamiques et de contribuer aux réglages de la voiture tout en effectuant des longs relais et des runs de qualification.

« Lando nous a tous impressionnés par sa maturité, son professionnalisme et sa rapidité, et s’est très vite adapté à la voiture pour ce qui n’était que sa première fois au volant de la MCL32 », déclare Éric Boullier, directeur d’équipe. « Son retour technique auprès des ingénieurs s’est avéré précieux et précis, et il est certainement un atout pour notre line-up de pilotes d’essais – ainsi qu’une potentielle star de l’avenir. »

Par: Benjamin Vinel, Journaliste

https://fr.motorsport.com