Rossi : « Le Championnat reste très ouvert »

Malgré sa quatrième place au Championnat, Valentino Rossi pointe à tout juste dix petits points du leader Marc Márquez en amont du #CzechGP.

Après sa cinquième place du Sachsenring, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) se voyait repoussé de la troisième à la quatrième place au classement général. Tout reste néanmoins ouvert pour l’Italien, puisque ce dernier n’accuse que dix points de retard sur le leader Marc Márquez (Repsol Honda Team) en amont du Monster Energy Grand Prix de République tchèque, épreuve qui marque le début de la deuxième partie de saison.

Et l’Italien est justement le pilote du plateau qui a le plus triomphé à Brno. Fort de ses sept victoires toutes catégories confondues, c’est donc en pleine confiance que le nonuple Champion du Monde aborde cette nouvelle manche.

Valentino Rossi :

« Je me suis reposé durant ces vacances. J’ai aussi passé du temps avec mes amis, avant de reprendre l’entraînement pour me préparer en vue de la deuxième moitié de saison et je me sens bien. J’ai fait de la gym, ainsi que de la moto, mais je veux désormais reprendre le guidon de ma M1 et retrouver mon team. Le Championnat reste très ouvert. Nous devrons travailler dur afin d’être sur le podium. Concernant Brno, c’est un tracé que j’aime beaucoup. J’y ai de bons souvenirs et j’espère réaliser une autre belle course ce week-end. Ça sera important d’être rapide dès la première séance. »

Movistar Yamaha MotoGP