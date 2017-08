IndyCar – Servia et Montoya approuvent le kit 2018

En essais du kit aéro 2018, Juan Pablo Montoya et Oriol Servia se montrent particulièrement satisfait des améliorations apportées pour la saison prochaine.

Pour cette deuxième séance d’essais du kit-aéro 2018 Indycar amené par Dallara, Juan Pablo Montoya et Oriol Servia ont testé la configuration routier et ovale court sur le circuit du Mid-Ohio. Les deux vétérans ont particulièrement apprécié les améliorations apportées par rapport aux voitures actuelles.

« Je pense qu’on verra plus facilement les mains des pilotes bouger le volant, commente le Colombien, et je pense qu’on verra les voitures s’essouffler plus facilement. Les chances d’erreurs sont plus grandes, donc je pense que les courses seront meilleures. »

L’appui aéro étant réduit de près d’un tiers par rapport aux voitures 2017, les voitures permettront moins d’erreurs de la part des pilotes et généreront moins de turbulences, permettant ainsi aux voitures de se suivre plus facilement en piste.

« Honnêtement, c’était génial, ajoute l’Espagnol. Je ne dis pas ça juste parce que c’était ce qu’on voulait. Mais c’est vraiment bien mieux que la voiture de cette année. Même à Detroit où les vitesses sont plus basses et où j’ai couru ma première course de l’année, je ne pouvais me rapprocher de personne même dans les virages lents parce qu’il y avait trop d’appui. »

Nina Rochette

http://www.autohebdo.fr