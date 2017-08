F1 Le Halo de retour avec Mercedes lors des essais du Hungaroring

« On nous a dit que certaines équipes ont demandé à pouvoir les utiliser en EL1 et EL2 »

Bien que les essais de Hongrie soient phagocytés par la présence de Robert Kubica dans la Renault R.S.17, ils ont été l’occasion de revoir pour la première fois le Halo, quelques semaines après l’annonce de son introduction en 2018.

La fameuse protection du cockpit a été montée sur la Mercedes W08 EQ Power+ de George Russell, lequel enchaînait son second jour au volant de la monoplace qui a remporté six des 11 premiers Grands Prix de la saison.

Les écuries sont enclines à le tester de façon plus importante dans les mois à venir, et notamment pour étudier l’impact de sa présence sur l’aérodynamisme, avec son influence sur le flux d’air qui se dirige vers la boîte à air.

De plus, la FIA a annoncé que les écuries pourraient installer un carénage sur le Halo en lui-même en 2018, à la fois pour améliorer l’aéro mais aussi l’esthétisme, qui est sans doute actuellement la plus grande critique opposée à ce système. La fédération a ainsi autorisé les structures à effectuer des tests supplémentaires avant la fin de la saison, et notamment lors des week-ends de course.

« On nous a dit que certaines équipes ont demandé à pouvoir les utiliser en EL1 et EL2 », déclarait ainsi Charlie Whiting, le directeur de course de la F1, « et pendant les tests en cours de saison. Pas les tests de pneus, mais par exemple les deux journées de test ici [au Hungaroring]. Nous avons dit qu’elles pouvaient les utiliser lors de ce test, de celui d’après Abu Dhabi et lors des essais libres le premier jour de chaque Grand Prix, comme la plupart d’entre elles l’ont fait l’an passé. »

La FIA teste actuellement une version modifiée du Halo avec un montant central plus étroit, dans le but d’améliorer la vision vers l’avant.

« Le pilier central fait actuellement 20 mm [d’épaisseur] », a expliqué Laurent Mekies, directeur de la sécurité de la FIA, lors de la conférence de presse organisée à la veille du début du GP de Hongrie. « Nous estimons que nous avons la possibilité de réduire cette épaisseur au bénéfice de la vision vers l’avant des pilotes. Donc nous le testerons avant l’année prochaine, en abaissant à 16 mm, et verrons à quel point nous pourrons pousser ça. »

Par: Fabien Gaillard, Journaliste avec Adam Cooper

https://fr.motorsport.com