F1 – Hongrie, J2 – 142 tours pour Kubica, meilleur temps pour Vettel

La deuxième et dernière journée des essais du Hungaroring a vu Sebastian Vettel (Ferrari) signer le meilleur temps, et Robert Kubica (Renault) terminer à la quatrième place pour son premier roulage avec une F1 2017.

Au terme de sa première journée au volant de la R.S.17, le Polonais s’est offert un roulage très intéressant avec 142 tours parcourus, soit le second plus gros total après Luca Ghiotto (Williams) et ses 161 boucles. Ce chiffre, qui représente deux fois la distance du GP de Hongrie (70 tours), a été réparti sur une vingtaine de relais.

Son meilleur temps place Kubica à 1″448 seconde de la meilleure marque de la journée, réalisée par Sebastian Vettel en début de matinée et avant qu’il ne cède le volant à Kimi Räikkönen, en supertendres. Le pilote 32 ans s’est offert ce chrono en fin de journée, au cours d’un des trois runs en pneus ultratendres qu’il a pu faire.

Lando Norris, pour sa part, a rapproché sa McLaren de la SF70H numéro 5, avec un temps de 1’17″385, en ultratendres. Un premier roulage solide au volant de la MCL32 pour le pilote vainqueur du McLaren Autosport BRDC Award.

Räikkönen a conservé sa troisième place de la matinée, tandis que Carlos Sainz complète le top 5.

La fin de journée a été marquée par trois drapeaux rouges en 20 minutes, dont le dernier qui a écourté la séance de quelques instants.

Pos Pilote Équipe Temps Écart Trs 1 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.124 40 2 Lando Norris McLaren 1:17.385 +0.261 91 3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:17.842 +0.718 60 4 Robert Kubica Renault 1:18.572 +1.448 142 5 Carlos Sainz Toro Rosso 1:18.850 +1.726 68 6 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:19.116 +1.992 54 7 Lucas Auer Force India 1:19.242 +2.118 49 8 George Russell Mercedes 1:19.391 +2.267 90 9 Nikita Mazepin Force India 1:19.692 +2.568 48 10 Pierre Gasly Red Bull 1:20.337 +3.213 107 11 Luca Ghiotto Williams 1:20.414 +3.290 161 12 Santino Ferrucci Haas 1:20.994 +3.870 116 13 Nobuharu Matsushita Sauber 1:21.998 +4.874 121

