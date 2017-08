Zarco : « Je suis plutôt rapide à Brno

Le Français, qui affirme néanmoins avoir beaucoup appris en Allemagne

Après quelques semaines de repos, le double Champion du Monde se sent prêt à reprendre les hostilités en République tchèque.

Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3)avait connu quelques difficultés durant le #GermanGP au Sachsenring. Bien que qualifié en 19e position sur la grille, le pilote tricolore était parvenu à se hisser dans la hiérarchie pour rallier l’arrivée au neuvième rang, tandis que son coéquipier Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3) terminait second.

Le Français, qui affirme néanmoins avoir beaucoup appris en Allemagne, se dit confiant en amont du prochain rendez-vous en République tchèque où il entend bien s’adjuger son deuxième podium de l’année sur un circuit qui sied habituellement à la Yamaha.

Johann Zarco :

« Le Grand Prix de République tchèque est imminent et, après la trêve estivale, je me sens bien. J’ai confiance en ce tracé depuis le début de ma carrière et j’y suis plutôt rapide. Le week-end au Sachsenring a été délicat, mais j’ai beaucoup appris et le podium de Jonas est une source de motivation supplémentaire pour les prochaines épreuves. Alors que je souffrais en Allemagne, il a accompli un travail solide, ce qui signifie que nous disposons de la bonne moto et de la bonne équipe. Le tracé de Brno correspond à la Yamaha, donc je me concentrerai et j’espère décrocher de bons résultats sur les trois jours. Je donnerai le maximum à chaque instant et travaillerai pour la course au terme de laquelle je pourrai peut-être monter sur le podium. »

