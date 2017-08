Soirée NASCAR samedi 5 août 2017 Autodrome St-Eustache

Beaucoup d’action à prévoir

Après 2 semaines d’inactivité, les pilotes du circuit ovale de l’Autodrome St-Eustache seront de retour en piste ce samedi 5 août 2017.

Beaucoup d’action à prévoir alors que la mi- saison est déjà derrière nous. Soirée qui devrait également être empreinte d’émotion, alors que l’on soulignera le triste départ, trop tôt, de Steve Aubin-Brown, décédé du cancer dans les derniers jours. Petit-fils de Claude Aubin ancien propriétaire de l’Autodrome St-Eustache, et filleul du pilote NASCAR Sportsman Lucas Oil, Stéphane Aubin, cette soirée de course sera d’ailleurs tenue en son honneur.

NASCAR Sportsman Lucas Oil

Le 8 juillet dernier, alors qu’il effectuait son premier départ de la saison, Stéphane Aubin #26 de Boisbriand, avait terminé l’épreuve en 2e position après une solide remontée, derrière Steve Côté #1 de l’Ile Bizard. Beaucoup d’émotion pour le pilote de la voiture#26 car il courait ce soir là, en soutien à son filleul Steve, qui se battait à ce moment contre un tenace cancer. Malheureusement, ce dernier aura perdu son combat dans les jours suivants. Ce samedi, ce sera une course en hommage à Steve que Stéphane disputera, et il pourra désormais compter sur un équipier supplémentaire. Cet équipier ne sera pas physiquement présent à l’ASE samedi soir, mais c’est sous la forme d’ange gardien aux côtés du pilote dans la voiture #26 qu’il se présentera. Si Sylvain Lacombe #3 de Terrebonne, a prouvé que Steve Côté pouvait être battu lors du dernier programme, samedi soir, Stéphane Aubin a bien l’intention de monter sur la plus haute marche du podium, celle la plus près du ciel…

NASCAR Légende Modifiée Thérien Performance

À l’image de Canadiens/Nordiques, une rivalité s’est implanté dans cette excitante division. En effet, la ‘’guerre’’ est officiellement déclarée entre le champion en titre Stéphane Caron #99 de Laval, et Jessy Lambert

#64 de St-Eustache. Ce dernier trône maintenant au sommet du classement des pilotes avec 10 points d’avance sur Caron. Ces pilotes se sont partagés les honneurs lors du programme double le 22 juillet dernier, remportant chacun une victoire. Quelques touchettes et quelques frustrations entre ces deux adversaires, auront certainement contribués à alimenter cette rivalité naissante. Une course à surveiller samedi soir, avec une plus d’une vingtaine de voitures en piste.

NASCAR Sport Compacte MRQ présenté par ZSB Distributions

Yannick Miron #90 de Ste-Marthe-sur-le-Lac, se retrouve au cœur de la lutte au championnat de cette division depuis quelques années déjà mais n’est pas encore parvenu à récolter les honneurs de fin de saison.

Est-ce que 2017 sera différente et qu’il parviendra à décrocher le titre? Si le principal intéressé est en accord avec cette tangente, le vétéran Robin Harrisson #3 de Laplaine lui, est d’un tout autre avis.

Avec seulement 8 points d’avance sur Miron, Robin Harrisson, compte bien faire perdurer la ‘’malédiction’’ sur Miron, en le privant de la plus haute marche du podium. Steve Beauchamp #42 de Cantley a effectué un ‘’fumant’’ retour à la compétition récemment, est-ce que les 2 dernières semaines de congé auront permis au pilote de la voiture ZSB Distributions de procéder aux ajustement nécessaires pour se retrouver dans le peloton de tête samedi soir? C’est ce que nous verrons au cours de la finale de 30 tours de cette division samedi.

Challenge 4 Perry Performance

Déception cette saison pour cette série qui nous avait habituée à des grilles de départ bien garnies depuis plusieurs saisons. Avec à peine 10 voitures en piste en moyenne par programme cette saison, l’organisation de l’ASE se penchera sur le dossier à la fin de la saison afin de raviver la flamme de cette division de développement. Pour l’instant, pas beaucoup d’adversité pour Kevin Huet #05 de Ste-Sophie, invaincu cette saison.

Une superbe soirée de courses de stock-car qui vous sera présentée par le Restaurant St-Hubert de St-Eustache. Les qualifications débuteront à

18h55 et les finales sont prévues pour 20h15. L’admission générale est de $20.00 par adulte, 10$ pour les 13 à 17 ans et est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Comme à l’habitude, le stationnement est gratuit et les amateurs ont même la possibilité de camper sur place sans aucun frais supplémentaire. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page facebook, Stock Car Montréal.

source: Justin Beaudin, Autodrome St-Eustache