Kurt Busch viré de la Stewart-Haas Racing !

La Stewart-Haas Racing a informé Kurt Busch, vainqueur des DAYTONA 500 en début d’année, qu’elle ne renouvellera pas son contrat en Monster Energy NASCAR Cup Series à l’issue de la saison 2017. Une nouvelle qui secoue encore un peu plus le marché des transferts.

Déjà bien agitée la saison des transferts vient de prendre un nouveau tournant avec la révélation à nos confrères de motorsport.com et NBC Sports concernant le départ de Kurt Busch de la Stewart-Haas Racing. C’est sous couvert d’anonymat, car pas autorisée à parler publiquement qu’une source a indiqué cette information à nos confrères d’outre-Atlantique. Le pilote de la Ford Fusion n°41 s’est donc vu indiqué la fin de son contrat à l’issue de la saison 2017 par l’écurie avec laquelle il a remporté les DAYTONA 500 il y a un peu plus de cinq mois maintenant. Si la Stewart-Haas Racing dispose jusqu’à minuit (06 h 00 en France) pour faire machine arrière, la rupture de contrat ne souffre d’aucune contestation.

Kurt Busch a rejoint l’écurie de Tony Stewart et Gene Haas en 2014 et compte quatre victoires, cinq poles, 21 top-5 et 51 top-10 en un peu plus de trois saisons. Un bilan qui souffre de la comparaison avec Kevin Harvick arrivé en même temps dans l’écurie et qui a engrangé un titre de champion, 13 victoires,14 poles, 62 top-5 et 89 top-10 sur le même intervalle.

Champion de la première division de la NASCAR en 2004 lors de la première saison avec des playoffs, Kurt Busch compte 29 victoires, 21 poles, 127 top-5 et 252 top-10 en 597 départs. Aujourd’hui âgé de 38 ans, aucune piste n’est pour l’instant évoqué quant à son avenir. Recruter un pilote du calibre de Kurt Busch serait gage de visibilité pour n’importe quelle écurie du peloton.

La Stewart-Haas Racing a également une place de disponible dans son équipe, un ultime refuge pour Matt Kenseth, toujours à la recherche d’un volant pour 2018, une promotion pour Cole Custer, pilote de développement de l’équipe, ou alors un nouveau coup de tonnerre dans une Silly Season décidément bien dingue.

La Stewart-Haas Racing a réagi sur Twitter en indiquant « Ne pas commenter le statut du contrat, mais s’attendre à ce que Kurt Busch soit dans la voiture en 2018. »

Affaire à suivre donc…

Photo NASCAR