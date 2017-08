Josef Newgarden en ballade À Mid-Ohio

Série de premières pour Josef Newgarden

Sur le circuit routier de Mid-Ohio Josef Newgarden a décroché sa seconde victoire de suite en Verizon IndyCar Series et fait coup double puisqu’il s’empare des commandes du championnat aux dépends de Scott Dixon, seulement huitième sous le drapeau à damier.

Série de premières pour Josef Newgarden qui signe un second succès consécutif en Verizon IndyCar Series après sa victoire acquise à Toronto il y a deux semaines, mais aussi et surtout il s’empare des commandes du championnat pour la toute première fois de sa carrière. Il remporte

Le pilote de la Team Penske a dominé la course dans sa quasi intégralité et n’a laissé que les miettes à ses adversaires à commencer par son coéquipier Will Power qui a mené les premiers tours de la course avant de céter à la première attaque du natif du Tennessee.

« Nous avions une monoplace très rapide que ce soit en (pneumatiques) rouge ou en noir. L’équipe a fait de l’excellent travail tout au long du week-end. C’est une bonne chose de prendre la tête des commandes. Il ne faudra pas faire d’erreur d’ici la fin pour remporter le championnat. »

– Josef Newgarden

Sous le drapeau à damier Josef Newgarden devance Will Power, Graham Rahal, Simon Pagenaud, Takuma Sato, Alexander Rossi, Hélio Castroneves, Scott Dixon, Ryan Hunter-Reay et Conor Daly pour le top-10 d’une course ralentie qu’une seule fois suite à un problème mécanique pour le rookie Ed Jones.

Jamais inquiété durant la course, Josef Newgarden fait la bonne opération au classement général, puisqu’il était arrivé en quatrième position dans l’Ohio et il en repart en tête avec sept points d’avance sur son coéquipier Hélio Castroneves. Ancin leader du championnat, Scott Dixon glisse à la troisième place.

Geoffroy LETTIER

http://www.us-racing.com (+photo)