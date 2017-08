F1 Toto Wolff met en avant « la bonne décision »

Un geste de classe de la part du triple champion du monde

Après avoir eu l’opportunité offerte par Mercedes de jouer sa carte face aux Ferrari en Hongrie, Lewis Hamilton avait rendu sa place à Valtteri Bottas dans le dernier virage du Grand Prix dimanche dernier. Un geste de classe de la part du triple champion du monde, piloté depuis le stand allemand.

« Nous avons discuté des écarts et de l’endroit idéal pour cet échange, commente Toto Wolff, patron de Mercedes-Benz Motorsport. L’idée a été le dernier virage dans le dernier tour, car cela limiterait les possibilités de dépassement venant de derrière … C’était un choix très difficile pour l’équipe et bien sûr très difficile pour Lewis. »

Une décision qui respecte aussi les valeurs fixées par l’encadrement de Mercedes d’offrir les meilleures chances à ses pilotes, Hamilton et Bottas restant toujours en lice pour le titre mondial face à Sebastian Vettel.

« La vérité est que si nous manquons le championnat pour trois points, tout le monde pointera du doigt Budapest, explique Wolff. Néanmoins, à long terme, nos principes et nos valeurs nous permettront de gagner plus de championnats, c’est ce que je crois.

Oui, c’était un choix difficile à faire, et probablement le plus difficile que nous avons dû faire au cours des cinq dernières années, mais c’était la bonne décision au regard de nos valeurs. Nous voulons tout faire correctement. Et cela est parfois très compliqué. »

Mercedes a évolué un temps à l’aveugle

Si la communication pour cette ultime séquence de la course s’est bien déroulée, il en a été autrement dans le clan Mercedes durant une partie de l’épreuve du Hungaroring. Le muret des stands a un temps perdu tout contact avec son environnement après un problème de câble de fibre optique.

« Notre système est tombé en panne, précise Wolff. Nous n’avions aucune communication sur notre console centrale, dans le garage et sur le muret : pas de données, pas d’images TV, rien. Nous avons réussi à le récupérer de temps en temps. »

Pierre Tassel

