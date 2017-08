F1 Kubica a passé avec succès le test d’extraction

Malgré les craintes liées à sa condition, son bras droit blessé dans son accident de rallye en 2011

Comme prévu par le règlement de la Formule 1, Robert Kubica a dû passer un test d’extraction de la Renault R.S.17 qu’il utilisera ce mercredi lors des tests sur le Hungaroring.

Et, malgré les craintes liées à sa condition, son bras droit blessé dans son accident de rallye en 2011 n’ayant pas retrouvé sa pleine mobilité, le Polonais a pu s’extraire dans le temps imparti du baquet de la monoplace qu’il pilotera lors de la seconde journée des tests de Hongrie.

L’article 13.1.4 du Règlement Technique de la F1 dispose que les pilotes doivent pouvoir retirer leur volant et sortir de leur cockpit en cinq secondes, en démarrant l’exercice avec les harnais attachés et équipés des sous-vêtements, de la combinaison et du casque de course, mais aussi remettre le volant à sa place dans les dix secondes.

La FIA a confirmé que Kubica avait réussi ce test lundi, la procédure se déroulant sans aucun problème, sous la supervision de Jo Bauer, le délégué de la fédération.

L’ancien pilote BMW Sauber et Renault a lancé, ce lundi, alors qu’il arpentait les installations du Hungaroring : « On dirait exactement le même paddock qu’il y a six ans… » Il prendra le volant de la Renault R.S.17 ce mercredi, au lendemain du roulage de Nicolas Latifi.

Par: Fabien Gaillard, Journaliste avec Roberto Chinchero et Lawrence Barretto

https://fr.motorsport.com