Ranger souffre d’un malaise l’empêchant de participer à Edmonton

Edmonton, Ranger pas été autorisé à prendre le départ de la course.

Edmonton, Alberta, 29 juillet 2017 – Après une longue journée difficile comprenant deux épreuves au début de la semaine, Andrew Ranger et la voiture no.27 Mopar Parts Dodge étaient ravis de revenir en action au circuit Edmonton International Raceway samedi pour bien terminer leur séjour dans l’Ouest canadien avec la série NASCAR Pinty’s. Cependant, l’épreuve du Luxxury 300 s’est vue écourtée avant même qu’Andrew ait eu le temps d’y prendre part.Après avoir lutté contre un empoisonnement alimentaire, le pilote a été forcé de quitter son bolide no. 27 Mopar Parts Dodge lors de la séance d’entraînement en après-midi. Il a été traité à l’hippodrome par le personnel médical sur place et ensuite emmené à l’hôpital local où il a continué de recevoir un traitement affrontant son intoxication alimentaire. Ranger a été libéré plus tard dans la journée, mais n’a pas été autorisé à prendre le départ de la course.

Par chance, l’équipe no. 27 Mopar Parts Dodge a pu faire appel au pilote vétéran Larry Jackson qui était présent et à la recherche d’un siège au cours du voyage. «C’est une situation difficile», a déclaré Dave Wight, chef de l’équipe. «Nous étions heureux de savoir qu’Andrew a tout essayé pour revenir, mais la maladie a pris sur lui et nous comprenons les circonstances qui sont difficiles».

Agir le plus rapidement possible, c’est ce que l’équipe no. 27 Mopar Parts Dodge avait en tête lorsque Jackson est monté à bord de la voiture, alors qu’il était déjà temps de se qualifier. Avec peu de temps pour s’adapter, Jackson a qualifié le no. 27 Mopar Parts Dodge en 15e position.

L’équipe no. 27 Mopar Parts et Jackson ont fait un énorme effort pour collecter le meilleur résultat possible dans une situation très difficile. Jackson est sorti de sa position de départ et a couru dans le top dix en fin de course. Cependant, un incident est survenu à moins de 20 tours à faire. Jackson a bien récupéré le bolide pour franchir la ligne d’arrivée 11e.

Jackson en sort très reconnaissant pour l’opportunité et heureux d’avoir pu aider l’équipe no. 27 Mopar Parts Dodge. «Je suis reconnaissant envers l’équipe qui a eu confiance en moi et qui m’a donné l’opportunité d’exploiter une des voitures les mieux préparées de la série», a-t-il déclaré. «J’ai essayé de donner de bons commentaires à l’équipe pour bien ajuster la voiture, mais nous avions trop peu de temps», a-t-il ajouté.

Andrew Ranger devrait récupérer sans problème. Lui et l’équipe no. 27 Mopar Parts Dodge seront de retour en action au Grand Prix de Trois-Rivières le 13 août.

Les amateurs de course peuvent obtenir plus d’informations et suivre les nouvelles de l’équipe de Mopar Parts Dodge au cours de la fin de saison en allant sur le www.mopar.ca et en cliquant sur Motorsports.

Photo jointe: Le Dodge N ° 27 Mopar Parts à Edmonton International Raceway avec Larry Jackson au volant.

