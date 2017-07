Le miracle d’ingénierie de l’incident Buemi

La course, ce n’est pas que sur la piste que ça se vit

Pour cette première journée de contact avec le monde de la Formule E, j’étais à prendre des clichés dans les paddocks à la fin de la séance de pratique libre du samedi matin 29 juillet.

Album photos Flagworld

Le Garage de l’Écurie Renault e.Dams étant au fond des paddocks, c’est à cette dernière que je prenais des clichés. Pour chacune des écuries, il y avait l’un des deux véhicules de chacun des coureurs ayant servi à la première séance de qualification qui s’y trouvait, le second bolide étant en piste pour ce 2ième essais libre de 10 :30 à 11 :00.

Vers 10 :45 :

Une certaine fébrilité et activité qui semble inhabituelle est visible dans le garage de l’écurie. Discussion des membres et dirigeants de l’équipe, dont Alain Prost.

Ce dernier vient d’être victime d’un grave accident dans les virages 13 / 14 de la chicane, juste avant la ligne d’entrée aux puits.

À partir de ce moment la « vraie course » de l’Écurie Renault débute. Sans un deuxième véhicule de disponible pour le début de la course prévue à 16 :00, toutes ses chances de remporter le championnat 2016 / 2017 s’envolent. Une seule monoplace est prévue pour les qualifications officielles débutant à 12 :00. Mais le deuxième véhicule doit être prêt dans la ligne des puits à 16 :00, sinon pas de course pour Buemi.

Vers 11 :05 : Le début du « miracle » de l’ingénierie automobile

Une coque « vierge » fait son apparition dans l’espace réservé au pilote n° 9 de l’écurie, Sebastien Buemi.

Vers 11 :08

Le véhicule accidenté de Buemi arrive aux garages de l’Écurie Renault. Le véhicule accidenté devra être complètement démantelé afin de récupérer des pièces essentielles à la reconstruction du « nouveau bolide » de Buemi.

Une équipe d’ingénieurs est affectée à la préparation de la nouvelle coque, tandis qu’une autre équipe a comme tâche la récupération des pièces toujours fonctionnelles du véhicule accidenté.

La tâche s’annonce colossale, tant le devant que derrière du véhicule sont très endommagés.

La situation est catastrophique et laisse Alain Prost très songeur…

Vers 15 :15 :

La récupération des pièces sur le véhicule accidenté est terminée. Les travaux de reconstruction vont bon train, mais il reste moins de 45 minutes avant l’heure limite. Les mécanos et ingénieurs sont toujours au travail. Le véhicule devra notamment être inspecté avant de pouvoir prendre la piste.

15 :35 :

Même si les préparatifs de la course vont bon train, le véhicule n’est toujours pas prêt. En sortant de la ligne des puits, Alain Prost semble très songeur…

15 :52 : Le miracle se produit !

Sous une chaude salve d’applaudissements, le véhicule sort du garage en direction de la ligne des puits. Les mécanos et ingénieurs auront mis tout juste 4 ¾ heures à reconstruire de toute pièce une nouvelle Formule e !

Buemi sur ce bolide reconstitué de toute pièce, prendra le relai à la mi-course et complètera une impressionnante remontée pour terminer en 4ième place, lui qui à un certain moment donné était 16ième. Malheureusement pour Buemi, tous les efforts de l’équipe Renault e.Dams ont été annulé par la disqualification du véhicule de Buemi, ce dernier ne faisant pas le poids minimum en fin de course.

source: Claude Prud’Homme, Flagworld.com