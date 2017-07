F1 Stroll va remplacer Massa aux essais du Hungaroring

Felipe Massa a déclaré forfait pour le Grand Prix de Hongrie

Souffrant, Felipe Massa a été contraint de faire l’impasse sur le Grand Prix de Hongrie. Williams Racing annonce désormais que le vétéran brésilien ne sera pas en mesure d’assurer ses fonctions lors des essais privés ce mardi sur le Hungaroring.

Felipe Massa a déclaré forfait pour le Grand Prix de Hongrie après avoir ressenti des nausées lors des essais libres à cause d’un virus, et a été remplacé au pied levé par le pilote de réserve Paul Di Resta, qui s’est qualifié 19e avant d’abandonner en fin de course en raison d’une fuite d’huile. Williams n’a pas marqué le moindre point, Stroll s’étant classé seulement 14e.

Massa était censé effectuer une journée d’essais ce mardi sur le Hungaroring, mais est rentré chez lui pour récupérer d’ici le Grand Prix de Belgique, qui aura lieu dans quatre semaines.

Par conséquent, c’est Lance Stroll qui pilotera la Williams FW40 ce mardi, alors que le pilote de Formule 2 Luca Ghiotto sera au volant mercredi, comme prévu. Ce sera la première fois du vice-Champion GP3 2015 au volant d’une Formule 1.

Par: Benjamin Vinel, Journaliste

https://fr.motorsport.com