F1 Sans radio et télémétrie, Mercedes était ’aveugle’ en course

Après le repose-tête mal fixé de Lewis Hamilton à Bakou, voici maintenant la rupture de câble optique : même une écurie triple championne du monde n’est jamais épargnée par les détails les plus techniques.

Mercedes a perdu la radio de Lewis Hamilton pendant une bonne partie de la course hier. La cause du problème est aujourd’hui connue : la rupture d’un câble de fibre optique. L’équipe a résolu le problème pendant le Grand Prix, mais comme le révèle Toto Wolff, cet incident a empêché Mercedes de capitaliser sur les ennuis de Ferrari.

« C’était un problème hardware local. Nous avons trouvé qu’un câble de fibre optique était cassé, et ça nous a rendus aveugles. Toutes nos communications et nos systèmes de données étaient hors-service. Nous n’avions plus de communications sur ‘Fantasy Island’, notre ilot central au milieu du garage, et sur le muret des stands. Donc pas de radio, pas de données, pas de retransmission TV. Nous avons pu faire revenir la connexion, mais bien sûr, ça nous a beaucoup pénalisés. Donc parfois, Lewis entendait des conversations et parfois non. C’est difficile… »

Toto Wolff raconte alors le système D qui s’est rapidement mis en place. Il rend également hommage au geste de Lewis Hamilton en fin de course, même si à bien lire ses paroles, on peut penser qu’il le regrette un peu aussi au fond de lui…

« C’était un incroyable travail d’équipe. Nous avons beaucoup de personnes à Brackley et à Brixworth qui nous ont fourni énormément d’informations par radio et en regardant la télévision. Parfois, il y avait cinq ou six personnes différentes qui parlaient à James [Vowles, le stratégiste en chef] et nous essayions de prendre les bonnes décisions. C’était vraiment un formidable effort de l’équipe. »

« Nous aurions pu échanger les positions de Lewis et Valtteri deux tours plus tôt parce que Hamilton nous a dit qu’il pouvait aller beaucoup plus vite. Il a même dit que ses pneus étaient en bon état au premier relais et nous aurions pu le laisser en piste plus longtemps. Potentiellement, nous aurions pu obtenir un résultat énorme en course, puisque nous étions proches des Ferrari sur la fin. Mais avec des si, vous ne gagnez pas des courses… »

« C’était un jour difficile pour l’équipe, mais ça nous a montré que nous tenions à nos valeurs. D’abord, nous ne pouvons finalement être satisfaits de ces 3e et 4e places. Mais nous avons réussi à limiter les dégâts face à Ferrari, et nous avons eu de la chance que les Red Bull aient réglé leurs comptes entre-elles au premier tour. »

« Donc c’est positif de voir que nous n’avons pas perdu trop de points sur un circuit où Ferrari avait le dessus. Mais nous avons aussi montré notre éthique dans l’équipe, avec le formidable respect que nous avons vu entre Lewis et Valtteri. D’abord, pour Valtteri, laisser son coéquipier passer pour mettre la pression sur Ferrari et essayer de défier Kimi Räikkönen… ensuite, Lewis a sportivement rendu sa place au dernier virage sans perdre une position face à Verstappen. Ce sont des valeurs qui nous ont aidés à gagner six championnats et ensuite, sur le long terme, c’est l’approche qui nous fera gagner beaucoup plus de titres, même si c’était une décision difficile à prendre, et que notre sentiment n’est pas génial après-coup. Mais nous nous en tenons à nos principes, à nos paroles. »