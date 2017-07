DAMS en tête du Championnat FIA F2

Doublé en Hongrie

L’écurie DAMS, grâce à ses pilotes Oliver Rowland et Nicholas Latifi, prend les commandes du Championnat FIA de Formule 2 après un retentissant doublé sur le circuit hongrois (28-30 juillet).

Les pilotes de développement Renault Sport F1 offrent à DAMS son premier doublé depuis 2015, déjà sur ce circuit proche de Budapest. Le Britannique monte aussi dimanche sur le podium de la Manche Sprint.

Ces résultats permettent à DAMS de creuser un écart de 42 points au classement des Equipes de F2, alors qu’Oliver Rowland reprend la deuxième place du championnat Pilotes, suivi par Nicholas Latifi au quatrième rang.

Essais libres & Qualifications

Oliver Rowland, 24 ans, est tout de suite à l’aise sur le Hungaroring et signe le deuxième temps des essais libres. Il enchaîne avec un tour fantastique en qualifications et part en pole position pour la Course Principale du samedi.

De son côté, le Canadien Nicholas Latifi, 22 ans, continue de briller dans la foulée de sa première victoire en F2, à Silverstone : cinquième des essais libres, il prend le départ de la Course 1 depuis la sixième place.

Oliver Rowland : « Les essais libres et les qualifications se sont très bien déroulés. C’est ma première pole position dans cette catégorie et j’étais convaincu que j’allais réussir à marquer beaucoup de points dans les deux courses. »

Nicholas Latifi : « Les essais libres étaient vraiment prometteurs et j’aurais certainement pu prendre le départ en première ligne, à côté d’Oliver, si je n’avais pas été gêné pendant mon tour le plus rapide en qualifications. »

Course Principale & Manche Sprint

En tête pendant la quasi-totalité de la Course Principale, Oliver Rowland reste calme et résiste à la pression pour remporter une très belle deuxième victoire de la saison. Le lendemain, le pilote Britannique remonte de la huitième à la deuxième place de la Manche Sprint pour reprendre encore quelques points au leader du Championnat.

Une fois de plus, Nicholas Latifi se montre très rapide et réussit le meilleur tour en course pendant sa remontée vers la deuxième place de la Course Principale, soit son sixième podium de la saison. A nouveau très performant dimanche, il prend la sixième place de la Manche Sprint et ajoute encore quelques points à l’impressionnante récolte de DAMS ce week-end.

Oliver Rowland : « C’est difficile de faire mieux. Le niveau de performance de toute l’équipe a été exceptionnel, je suis donc très heureux. Maintenant, l’objectif est de continuer sur le même rythme à Spa-Francorchamps, après la pause estivale, et d’aller chercher le titre. »

Nicholas Latifi : « Pendant la Course Principale, j’étais de loin le pilote le plus rapide en piste. Ce doublé est un très bon résultat pour notre équipe, mais si je m’étais mieux qualifié j’aurais peut-être gagné. Je n’ai pas pris un très bon départ dimanche mais je suis bien remonté ensuite. Globalement, c’est une manche très positive. »

François Sicard, Directeur Général : « C’était un très bon week-end pour nous, avec notre première pole position, notre 14ème podium et notre troisième victoire de la saison. Cela montre que nous étions très forts et c’est fantastique de prendre la tête du Championnat Equipes. Nous allons recharger nos batteries pendant la pause estivale, nous en avons besoin. Notre objectif est de rester au même niveau dans les courses qui restent, pour creuser l’écart sur l’écurie Prema et revenir sur le leader du Classement Pilotes. »

La huitième étape du Championnat FIA de Formule 2 aura lieu à Spa-Francorchamps, Belgique (25-27 août).

Championnat FIA 2017 de Formule 2 – Classement Pilotes :

1 Charles Leclerc, PREMA, 208 pts 2 Oliver Rowland, DAMS, 158 pts 3 Artem Markelov, RUSSIAN TIME, 123 pts 4 Nicholas Latifi, DAMS, 115 pts 5 Luca Ghiotto, RUSSIAN TIME, 95 pts 6 Nobuharu Matsushita, ART, 91 pts …

Classement Equipes :

1 DAMS, 273 pts 2 PREMA, 231 pts 3 RUSSIAN TIME, 218 pts 4 ART Grand Prix, 165 pts 5 RAPAX, 106 pts …

source: Dams, dams.fr