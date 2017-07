DAMS dans les points en Hongrie

Bruno Baptista effectue une superbe remontée lors de la Course Principale samedi

Le Brésilien termine à la dixième place sur le Hungaroring en Hongrie (28-30 juillet) et marque ainsi son premier point en GP3 après avoir trouvé le bon rythme dès les essais libres.

C’est la deuxième arrivée d’un pilote DAMS dans les points cette saison.

La Colombienne Tatiana Calderon, pilote de développement Sauber F1, obtient son meilleur résultat de l’année en qualifications mais doit abandonner encourse 1.

Le Français Matthieu Vaxivière effectue ses débuts au sein de la structure mancelle. Il progresse tout au long du week-end et termine à la porte du Top 10 dans les deux manches.

Essais libres & Qualifications

Bruno Baptista entame très bien son week-end hongrois et termine les essais libres à la dixième place, vendredi après-midi. Le jeune Brésilien de 20 ans n’arrive pas à renouveler sa performance lors de la séance qualificative ; il s’élance en 16ème position sur la grille de la Course Principale.

Tatiana Calderon commence également très bien cette quatrième manche de la saison avec une neuvième place lors des essais libres et le dixième meilleur temps des essais qualificatifs, son meilleur résultat en GP3.

Matthieu Vaxivière, âgé de 22 ans, profite des deux premières séances pour apprendre et comprendre la voiture ; il obtient le 15ème meilleur temps des essais libres puis signe le 19ème chrono en qualifications, ne réussissant pas à trouver le bon rythme.

Bruno Baptista : « Nous avons bien démarré lors des essais libres ; malheureusement les quelques changements effectués pour les qualifications n’ont pas fonctionné ; je n’ai pas pu trouver le même rythme et me suis retrouvé assez loin sur la grille. »

Tatiana Calderon : « J’avais un bon rythme lors des essais libres et qualificatifs. Nous pouvions être encore plus rapides et j’étais confiante pour les deux courses. »

Matthieu Vaxivière : « Tout était nouveau pour moi lors des essais libres ! J’ai donc appris et progressé tour après tour et j’étais satisfait de ma prestation. Les qualifications ne se sont pas déroulées comme prévu et j’ai ensuite été pénalisé, ce qui m’a obligé à m’élancer depuis les stands pour la Course 1. »

Course Principale & Manche Sprint

Bruno remonte jusqu’à la 13ème place lors des premiers tours de la CoursePrincipale ; lorsque celle-cireprend, après la période de neutralisation par la Voiture de Sécurité Virtuelle (VSC), il s’empare de la 10ème place et conserve cette position jusqu’au drapeau à damier. Lors de l’épreuve Sprint, sa voiture s’arrête en bord de piste et le contraint à abandonner.

Tatiana abandonne pendant la Manche Principale. Elle s’élance donc depuis le fond de la grille pour la Course Sprint et réussit une superbe remontée jusqu’à la 11ème place. Malheureusement, elle est victime d’une crevaison après avoir été touchée à l’arrière par un concurrent et termine 13ème.

S’élançant depuis la voie des stands, Matthieu effectue une première course solide, en tenant un bon rythme, et se classe 12ème, à la porte des points. Il termine la Manche Sprint de dimanche en 11ème position, en ayant réussi le deuxième meilleur tour en course.

Bruno Baptista : « La Course 1 s’est vraiment bien déroulée, j’ai effectué de beaux dépassements et pu remonter au classement assez rapidement. Je suis satisfait du résultat, surtout si je tiens compte des problèmes de DRS qui ont limité ma vitesse de pointe, rendant mes dépassements encore plus difficiles. J’ai pris un bon départ en Manche Sprint mais le moteur a coupé et j’ai dû abandonner. »

Tatiana Calderon : « J’ai été victime d’un incident au Virage 3, je n’ai rien pu faire et suis partie en tête-à-queue. Sans la crevaison, je pense que j’aurais pu terminer dans les points en Manche Sprint. C’est vraiment frustrant et je suis impatiente que la saison reprenne à Spa dans trois semaines. »

Matthieu Vaxivière : « La première manche m’a permis de mieux comprendre la voiture et j’ai pu continuer de progresser. J’étais plus en confiance dimanche et parmi les plus rapides en course. Ce week-end a été globalement positif et je souhaite remercier l’équipe DAMS pour cette opportunité. »

François Sicard, Directeur Général : « Un week-end très constructif. Tatiana a montré son potentiel et effectué sa meilleure qualification de la saison. Malheureusement, elle ne marque pas de point, mais je suis certain que ce sera le cas dès Spa. Sa prestation a aidé Bruno qui a obtenu un bon résultat en Course 1. Il doit encore apprendre et se perfectionner dans certains domaines. Nous allons tout faire pour l’aider jusqu’à la fin de la saison. Matthieu a vraiment été fantastique ; il n’avait que quelques tours pour découvrir la voiture et a progressé tout au long du week-end. Il nous a donné de bonnes informations et nous avons bien travaillé ensemble. »

La cinquième étape des GP3 Series 2017 aura lieu sur le circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique (25-27 Août).

source: dams.fr