Trois sur trois : 3 saisons de Formule E et 3 titres pour Renault e.dams

Dès la première saison, Renault e.dams remporte le titre équipe, et répète l’exploit l’année suivante. En remportant consécutivement un troisième titre ici à Montréal lors de la dernière course, l’équipe réaffirme sa suprématie. Quant à Sébastien Buemi, il manque le titre pilote lors de la première année d’un point seulement mais se voit sacré l’année suivante lors de la finale à Londres après une course haletante. Cette année, Renault e.dams est parvenu une fois de plus à s’imposer grâce à six victoires en douze courses, ce qui est un record et est la seule écurie à marquer des points à chaque course. Prête à remettre en jeu ses couronnes, l’équipe et Sébastien Buemi s’imposent dès la manche d’ouverture à Hong Kong. De nouveaux succès suivent à Marrakech et Buenos Aires. Renault e.dams et le pilote suisse retrouvent ensuite le chemin de la victoire à Monaco, où le pilote suisse s’élance depuis la pole position, sa première de la saison, et demeure incontesté sur le tracé monégasque. La semaine suivante, à Paris, le leader du championnat offre sa première victoire sur ses terres à Renault e.dams. Il ajoute une nouvelle victoire à son palmarès lors de la deuxième course de Berlin, la sixième sur huit courses. Nico Prost, quant à lui, permet constamment à l’équipe de se rapprocher du titre en inscrivant de précieux points lors de chaque manche, seul pilote à avoir accompli cet exploit. La course au titre pilote s’est avérée très serrée lors de la finale de Montréal car seulement 18 points séparaient Sébastien Buemi de son rival, Lucas Di Grassi, avant la dernière course. Si l’équipe vivait une journée noire samedi avec l’accident de Sébastien en essais libres et sa disqualification le soir, la malchance se répétait dimanche avec une course difficile pour les deux pilotes. Renault, pionnier et leader européen du véhicule électrique, s’engage officiellement dès 2013 comme partenaire technique dans le tout nouveau championnat de monoplaces 100% électrique, la Formule E. L’implication de Renault va plus loin en devenant sponsor en titre de l’écurie e.dams, co-propriété d’Alain Prost et Jean-Paul Driot, avant le début de la première saison qui s’ouvre à Pékin en septembre 2014. Avec ce partenariat, Renault s’investit pleinement dans une discipline complétement inédite et particulièrement innovante, avec la volonté de valoriser sa double expertise dans la compétition automobile et dans le véhicule électrique. L’engagement et les succès dans la discipline sont indéniablement un accélérateur de développement pour la gamme électrique. Renault présente cette année Zoé e-sport concept lors du salon de Genève, une version survitaminée de son modèle phare issue des technologies de la Formule E. La formule E est un championnat novateur, de par son approche collaborative avec ses fans, qui vient à la rencontre de son public en investissant les centres villes des plus grandes métropoles. La Formule E compte des constructeurs de premiers plans et a démontré son sérieux. L’arrivée annoncée d’autres constructeurs comme Porsche ou Mercedes pour les saisons 5 et 6 confirme la valeur de cette discipline dans l’avenir. Renault e.dams aura empoché un total de 268 points pour emporter ce troisième sacre. Sébastien, un total de 157 points et six victoires, et Nico 93. L’équipe Renault e.dams remercie ses partenaires, HP, Richard Mille, Lemo, Julius Baer et 8Js pour leur engagement et leur soutien tout au long de cette saison qui a contribué de manière significative aux succès. Renaut e.dams vous donne rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles émotions et de nouveaux succès. Alain Prost, co-propriétaire de l’écurie : « Je souhaite tout d’abord féliciter Jean-Eric Vergne pour sa première victoire en Formule E, les autres pilotes également et Lucas Di Grassi pour avoir remporté le championnat pilote. Nous étions partis pour gagner les deux titres aujourd’hui mais cela a tourné en notre défaveur. Le championnat est de plus en plus compétitif et relevé. Nous sommes très heureux d’avoir gagné pour la troisième fois consécutive le titre équipe. Le spectacle et l’engouement de ce weekend ont été exceptionnels, nous avons couru sur l’un des meilleurs circuits de la saison. Tout le monde était très heureux d’être là. Je souhaite remercier tous nos partenaires pour leur soutien et particulièrement Renault. Nous serons au rendez-vous l’année prochaine pour, je l’espère, de nouveaux succès. » Jean-Paul Driot, co-propriétaire de l’écurie : « Le weekend de course de Montréal a été pour moi l’un des plus difficiles weekend de toute ma carrière de team owner mais je dois féliciter toute l’équipe de mécaniciens pour le travail incroyable qu’ils ont fourni afin de permettre à Sébastien Buemi de continuer à se battre pour le titre malgré le crash le plus important pour une voiture de Formule E durant les trois dernières saisons. Nous sommes très satisfait de remporter le championnat équipes pour la troisième fois en trois saisons. J’espère que dans l’avenir, nous n’aurons plus de clash de dates avec d’autres championnats pour qu’une équité sportive soit toujours respectée. » Jérôme Stoll, Président de Renault Sport Racing : « Quand Renault est entré dès le départ en Formule E, c’était comme toujours pour gagner et innover. Remporter trois titres en trois saisons est juste exceptionnel. Je tiens à féliciter toute l’équipe pour son travail tout au long de la saison. Chaque année le niveau s’élève mais Renault, grâce à ses compétences inégalées dans les technologies électriques, reste plus que jamais leader de la Formule E. Nous serons présents la saison prochaine pour conserver notre titre et à nouveau tenter le doublé avec le titre pilote. » Nico Prost, #8 : « Cela n’a pas été une saison facile. J’ai eu des difficultés en qualifications tout au long de cette saison. Finir sixième du championnat ne me satisfait pas. Nous repartons de Montréal avec le titre équipe, ce qui était un des deux objectifs et nous ferons de notre mieux pour revenir plus forts l’année prochaine. » Séb Buemi, #9 : « Je suis content pour l’équipe, ils ont mérité ce titre. La voiture a été très bonne toute l’année. Malheureusement, cela ne se termine pas bien pour moi, mais c’est le jeu et il faut l’accepter. A nous d’apprendre de nos erreurs et de revenir plus forts l’année prochaine. »