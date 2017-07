Ricciardo : Max a été un amateur !

Sa course est terminée

Daniel Ricciardo n’aura pas été plus loin que le 2e virage aujourd’hui, en Hongrie.

Il a été mis hors course par son équipier, Max Verstappen, trop optimiste au freinage de ce 2e virage. Le Hollandais, en tentant de gagner une position, a percuté le flanc gauche de la Red Bull de l’Australien. Radiateur percé, il est parti en tête-à-queue et a dû abandonner.

La FIA a infligé 10 secondes de pénalité à Verstappen pour cela.

« Oui, il a eu 10 secondes… mais moi j’ai 2 heures de pénalité, je ne peux plus rouler, » lance Ricciardo, à son retour dans le paddock.

« Ce n’est pas bien. Max a été un amateur et je suis encore gentil en disant ça. Il n’a pas voulu perdre une place face à moi… Il n’y avait pas d’espace. Valtteri était devant, moi un peu sur l’extérieur, et malgré ça il tente tout. »

« Je crois qu’il n’aime pas quand il voit son équipier devant lui. Il ne comprend pas qu’on a toute une course pour rattraper une petite erreur au départ ou une autre. Mais passer ici, impossible. Ce n’était même pas un dépassement, c’est une erreur merdique de sa part. »

« L’équipe fera son boulot avec lui. Et moi le mien. Nous allons régler ça. Est-ce qu’il court un peu trop durement ? Je ne sais pas mais ce geste n’a pas d’excuse. Il essaye à l’extérieur au virage 1 alors qu’il avait fait un bon départ mais ce n’était pas le bon choix et ça se transforme en mauvais départ pour lui. Il ne réfléchit pas et il pense qu’il peut me dépasser pour réparer ça. Il ne réfléchit pas, c’est tout. »

source: http://nextgen-auto.com