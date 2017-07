NASCAR Pinty’s – Alex Tagliani termine quatrième à Edmonton

Alex Tagliani termine quatrième à l’issue de la course NASCAR Pinty’s à Edmonton

Le pilote Alex Tagliani a bouclé sa tournée de l’Ouest canadien avec une brillante quatrième place lors du Luxxur 300 présenté par Bayer. Cette huitième étape de la série NASCAR Pinty’s a été disputée samedi soir sur l’ovale d’un quart de mille du Edmonton International Raceway à Wetaskiwin, une petite localité située au sud d’Edmonton en Alberta.

Parti de la troisième position, le pilote originaire de Lachenaie a maintenu sa Dodge EpiPen-Lowe’s-St Hubert-Spectra Premium parmi les sept premiers durant la première moitié de la course de 300 tours (121 kilomètres) malgré un problème de survirage qui a nécessité deux interventions durant et après l’arrêt obligatoire de cinq minutes de la mi-course. Puis, Tagliani, pour une raison nébuleuse, a été forcé par les officiels d’effectuer un passage dans la ligne des puits vers le 193e tour. Cet incident a de nouveau fait chuter le pilote de l’équipe Tagliani Autosport en queue de peloton. Mais, il a lentement remonté ses adversaires pour se retrouver cinquième derrière LP Dumoulin avec moins de 10 tours à faire. À la suite de la dernière relance au 293e passage, Tagliani a eu l’avantage sur son rival pour terminer quatrième.

La course a été remportée par Alex Labbé devant Donald Theetge. Cayden Lapcevich a terminé troisième devant Tagliani. Dix-huit pilotes ont pris le départ et 15 ont croisé l’arrivée dont huit sur le tour du vainqueur. La course a été neutralisée sept fois durant 53 tours.

« Nous avons finalement connu une bonne course cette semaine, mais, à l’issue de la séance d’essais du midi, j’étais un peu nerveux après avoir réalisé seulement le 15e temps, a mentionné Tagliani. L’équipe a apporté de bons correctifs à la voiture ce qui nous a permis de décrocher plus tard la troisième place sur la grille de départ. Cependant, lors du premier segment de la course, la voiture glissait beaucoup trop de l’avant ce qui aurait causé l’usure prématurée des pneus si j’avais maintenu un rythme plus soutenu. À la mi-course, l’équipe a effectué un changement. Lors de la relance de la course, je me suis aperçu que la correction n’était pas adéquate et je suis revenu aux puits. Cette fois, c’était la bonne. Puis quelques incidents se sont produits lors d’une neutralisation et j’ai dû faire un passage dans la ligne des puits, et personne chez les officiels ne sait pourquoi. Malgré tout, j’ai réussi à revenir de l’arrière pour terminer quatrième. Enfin un bon weekend à Edmonton si l’on compare aux courses de Saskatoon. L’équipe a fait un travail considérable ce soir. »

Au classement des pilotes avec cinq courses à disputer, Tagliani gagne deux positions pour monter au sixième rang avec 277 points. Il se retrouve à 31 points du quatrième rang codétenu par DJ Kennington et Louis-Philippe Dumoulin. Pénalisé en course et neuvième à l’arrivée, Kevin Lacroix perd le premier rang au profit du vainqueur de l’épreuve Alex Labbé qui totalise maintenant 346 points, 10 de mieux que Lacroix. Troisième au terme de l’épreuve, le champion en titre Cayden Lapcevich maintient son troisième rang avec 315 points, sept de mieux que Kennington et LP Dumoulin.

En 53 départs en NASCAR Pinty’s, Tag a inscrit cinq victoires, huit positions de tête, 20 top cinq et 33 top dix. Les amateurs de course pourront revoir le déroulement du Luxxur 300 présenté par Bayer sur les ondes de RDS le vendredi 1er septembre à 20 h 30. Prochain arrêt : Le Grand Prix de Trois-Rivières.

Prochaine étape le Grand Prix de Trois-Rivières

Les pilotes de la série NASCAR Pinty’s auront 15 jours de repos avant de disputer la neuvième étape de la saison qui aura lieu le weekend du 11 au 13 août dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières. Mais pas vraiment pour Tagliani et son équipe qui auront du pain sur la planche avec des visites à Carignan pour l’ouverture du nouveau magasin RONA situé au 2395, chemin de Chambly (J3L 4N4) le samedi 5 août de 11 h à 16 heures. Puis, l’équipe Tagliani Autosport transportera tout son matériel en Mauricie pour une visite le mercredi 9 août de 16 h à 20 à l’entrepôt RONA de Trois-Rivières, sise au 4025 Boulevard des Récollets, Trois-Rivières QC (G9A 6M1).

Le lendemain, jeudi 10 août de 16 h à 20 h, l’équipe sera au Réno-Dépôt du 4575 boulevard des Forges à Trois-Rivières (G8Y 1V9) avec la remorque et la voiture 18 EpiPen-Lowe’s-St Hubert. Les amateurs pourront profiter du passage d’Alex pour prendre des photos et recueillir l’autographe du célèbre pilote en plus de participer aux nombreux concours d’arrêts aux puits. Lors de ces évènements, Lowe’s Canada s’associe à EpiPen pour mieux faire connaître les risques associés aux allergies alimentaires. EpiPen, un autre commanditaire principal d’Alex Tagliani, fabrique les auto-injecteurs EpiPenMD pour le traitement d’urgence des réactions anaphylactiques.

Participez au concours Accélérez la discussion d’Allergies alimentaires Canada !

Cet été, joignez-vous au pilote automobile canadien vedette Alex Tagliani qui dispute des courses partout au Canada et, dans le cadre de l’événement L’été de TAG 2017 contribue à la sensibilisation aux allergies alimentaires et à l’importance d’informer son entourage en cours de route ! Participez au concours « Accélérez la discussion d’Allergies alimentaires Canada » sur le site allergiesalimentairescanada.ca/tag .

source: Max d’Orsonnens, Tagliani Autosport